Com ensenyar literatura a través del blog

En 2013 la professora de Llengua i Literatura Universal del Parc Col·legi Santa Ana de València, Lola Moreno, va crear el blog «La clase de Lola» (www.laclasedelola.wordpress.com). L´objectiu era oferir als alumnes la possibilitat de mantindre una relació més pròxima entre ells donant-los una ferramenta perquè pogueren expressar les seues inquietuds, sensacions i desitjos.

En el blog de Lola Moreno es poden trobar referències a pel·lícules relacionades amb el temari del curs, cançons amb significats especials per als alumnes, recomanacions literàries dels autors més representatius de cada època i un bon grapat d´activitats realitzades a classe amb els alumnes. En un primer moment, la pàgina de música va ser la més important per a la professora: «Vaig pensar que els podria resultar més fàcil contar indirectament, mitjançant les lletres dels temes, el que passava pels seus caps».

Amb els anys, la seua relació amb els alumnes es va tornar més personal. «Era quasi com si ens confessàrem amb l´intercanvi de música», relata. A poc a poc el blog va anar evolucionant fins a convertir-se en una ferramenta ideal per a ensenyar literatura. «Si a la lectura afegim un tema d´interés que estiga passant i, a més, l´endolcim amb un vídeo, per exemple, serà més fàcil que s´entenga el missatge que l´autor volia transmetre, o l´època que estem estudiant en eixe moment», explica.

Hui en dia la xarxa està plena de recursos que poden facilitar la tasca d´ensenyar literatura i, per a poder emprar-los, els professors necessiten disposar de més temps per a estar formats i actualitzats. «Tenim un alumnat amb uns interessos molt diferents que el de fa només un parell d´anys, i hem de saber com donar resposta a les seues inquietuds; més difícil encara: com motivar-los a aprendre», conclou.