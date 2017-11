Creacions audiovisuals per a visibilitzar la música i el so

L´Institut Valencià de Cultura oferix als alumnes de segon cicle d´Infantil i primer cicle de Primària una activitat en la qual, a través d´una selecció de curts d´animació, poden descobrir els diferents usos de la música i el so. L´activitat, «Amb ritme curt: compassos amb animació i música», pretén despertar la consciència de la relació entre els dos llenguatges, el del cinema i el de la música, mentre gaudeixen d'una sessió lúdica interactiva.

En els curtmetratges no existixen diàlegs verbals, la qual cosa no és molt habitual en cinema, però en este cas dóna més protagonisme al so. En algunes de les obres, el director de l´animació també dirigix la partitura. En altres, la història s´ambienta en un teatre musical i descobrix este món i els seus protagonistes als xiquets i les xiquetes. En alguns casos, les composicions són més abstractes i sensorials.

L´activitat està programada per a les 19 hores del dimecres 29 de novembre, a la Filmoteca de València. Cal inscriure´s a través de didactica_ivac@gva.es o telefonant al 963 89 03 62.