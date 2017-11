Un pati d'escola per a totes i tots

Sóna la sirena i es sent un esclat de riures i, sobretot, molt de rebombori. És l´hora de l´esplai i l´alumnat no perd temps en eixir tan ràpid com siga possible de les aules. Però, al CEIP La Pau de Casinos este temps de descans no és com a la resta de centres educatius. De sobte, l´espai buit es plena d´un gran nombre d´activitats i al pati apareixen el «racó» de les matemàtiques i el de fer experiments; el «racó» de l´Art i o les disfresses i, fins i tot, una zona per als amants de l´arqueologia.

Des de fa més d´una década, el professorat del centre es va plantejar capgirar l´ús que es feia de l´hora de l´esplai, i el projecte ja és una realitat. Este temps lliure del qual disposen els alumnes s´havia convertit -com passa en moltes escoles- en una representació de conductes socials poc recomanables per als més menuts. Esports massa competitius, jocs violents semblants a escenes vistes per la televisió i, malauradament, també comportaments masclistes, s´havien apoderat del pati. Açò, segons expliquen els docents consultats per Levante-EMV, havia provocat «molta conflictivitat entre els alumnes i les alumnes». Així, el primer que es va promoure al centre va ser una reflexió conjunta, gràcies a la qual els estudiants de tercer cicle de Primària van començar a ser conscients de què ocorria.

«Proposàrem als alumnes analitzar el què estava passant, treballant-ho en Educació Física i en altres àrees, i el més impressionant és que es convertiren en protagonistes per a canviar la seua realitat. Van canviar eixes activitats, per altres que els agradaven, menys competitives i més igualitàries», explica Salvador Farinós, el mestre d´Educació Física.

Este fet va provocar un efecte dominó, ja que els alumnes més menuts «seguiren als majors i també volien tindre lideratge», afegix. Per això, des del col·legi es decidí donar veu i vot a l´estudiantat en els òrgans de govern del centre. «Des de tres anys fins a sisé, qualsevol alumne que tinga una idea la pot proposar i serà estudiada per la Junta de delegats i una comissió que farà, si és necessari, un pressupost per a fer-la realitat», apunta el docent.

Amb la participació de tots i totes, al pati de La Pau sempre hi ha, per exemple, un espai dedicat a les Matemàtiques i la Ciència en general; també es practiquen habilitats gimnàstiques i treballs artístics (argila, globoflèxia, pintacares, reciclatge...); hi ha una zona de disfresses; els «racons» de música i del mercat... i, activitats esportives com golf, tir amb arc o billar, entre altres. A vegades, també es compta amb la participació i ajuda de les famílies, que han oferit tatuatges de henna natural oentre altres. D´esta manera, a més, el projecte també fa «que no hi haja distància entre escola, famílies i societat».

Però com la imaginació dels xiquets i les xiquetes no té límits i, segons Farinós «es retroalimenta», al pati de l´escola han tingut, fins i tot, un planetari on amb ajuda de la llum del sol es podien observar els planetes en una habitació fosca. Ara, els alumnes ja treballen per a crear la «línea del temps» que convertirà el principal corredor de l´escola en un museu a través del qual viatjar per les diferents époques històriques. El centre té una parcel·la de terra on es soterraran diferents imitacions de fòssils i altres objectes i, amb ajuda d´estudiants de la Universitat de València, els alumnes descobriran la tasca dels arqueòlegs.

«Coneixements vivencials»

Des del CEIP La Pau asseguren que este model de pati diferent al tradicional és «molt transferible» a qualsevol altre centre educatiu. Per això, reben la visita de molts docents que exporten la iniciativa a les seues escoles. Tanmateix, este contacte afavorix trobar diferents solucions als problemes que compartixen tots els centres.

El pati «particular» d´esta escola del Camp de Túria, proporciona als seus 250 alumnes «coneixements vivencials i no memorístics» i els fa més responsables i autònoms, ja que són els xiquets i les xiquetes els encarregats de muntar i després guardar tot el material cada dia a l´hora del pati. A més, els alumnes també s´ajunten «per interessos» i, entre totes i tots, han aconseguit «canviar les formes i el tracte». «El pati és lliure, no hem eliminat activitats tradicionals, però hem afegit altres propostes; també ha servit per a a`prendre a repartir l´espai democràticament», expliquen els docents.

Per a la Conselleria d´Educació, La Pau és exemple de centre innovador que ha donat «la iniciativa» als menors. A banda dels beneficis ja esmentats, el pati actiu és un mitjà d´expressió d´idees i de la personalitat de cadascú. Tanmateix, és una mesura proactiva de previndre conflictes; fomenta el cooperativisme; i trenca amb la monotonia del pati.