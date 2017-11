Un regal per a la ciència: Kylu complix un any

Un regal per a la ciència: Kylu complix un any

Precisament hui, Kylu, l'únic bebé beluga d'Europa, complix un any de vida. Una vida que ha sigut, sobretot al principi, quasi un miracle que han obrat la seua mare, Yulka, i tot un equip d'entrenadors i veterinaris, i que ara s'ha convertit en un autèntic regal per a la ciència.

Paral·lelament al seu desenvolupament vital, espectacular quant a creixement i benestar, la Fundació Oceanogràfic ha desplegat quatre programes de recerca únics en el món i que només es poden executar gràcies a esta excepcional circumstància i que, per descomptat, sempre és respectuós amb l´animal, que col·labora.

Un grup d'investigadors, estudiants de doctorat i veterinaris, en alguns casos procedents d'altres països i compost per membres de la Fundació Oceanogràfic i també per la Universitat de València i l'Autònoma de Barcelona, estan estudiant el sistema respiratori, el sistema vascular, el desenvolupament vocal i audició d´esta cria de cetaci odontocet. A més, tampoc obliden analitzar el sistema immune de l´animal. És, en el seu conjunt, un treball únic i excepcional en el món de la recerca marina.

El 15 de novembre de 2016, a les 16 hores, després de 500 dies de gestació i 11 hores de part, Yulka, una femella beluga de 20 anys, donà a llum en l´Oceanogràfic a Kylu, una cria mascle. L´equip tècnic de l´aquàrium de València va presenciar el part, que fou sense complicacions. Fou un moment amb molta expectació, però també de temor, ja que les primeres setmanes de vida sempre són crítiques per a les belugues. Malgrat això, Kylu les superà i ara és un exemplar intel·ligent, divertit i sociable com a pocs.