Repte «més que aconseguit»

La coreògrafa Amaya Lubeigt explica que l´obra «Home, sweet home», intepretada pels alumnes del Col·legi Juan Comenius de València, parla «de la necessitat que tenim tots de sentir-nos bé a casa, protegits en la nostra llar; però arriba un moment en la vida on hem de canviar, a vegades perquè ho busquem però altres espentats». Dins d´este viatge, també es tracta, sense mostrar-la directament, la violència masclista. «Hi ha un moment més dramàtic, en què es veuen les sensacions que té una víctima, quan no es sent bé a casa», relata. Els estudiants van superar el repte amb nota i representaren l´obra a l´Auma de Picassent, davant de més de 300 persones. «Va ser una bomba, una explosió d´emoció i de sentiment. En escena fou impressionant, la gent va eixir encantada i, a més, per una bona causa», apunta Paco Martí. «Fou la culminació d´un projecte que ha eixit molt bé i els objectius del qual estan més que aconseguits», afegix.