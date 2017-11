Ressenya de la setmana: 'Poemes amb llum de lluna'

Poemes amb llum de lluna

Maria Dolors Pellicer

Edicions Bromera

ISBN: 9788490267271

Pàgines: 56

Preu: 7,95 euros

Poemes amb llum de lluna és una deliciosa llepolia poètica apta per a infants i grans. Es tracta d´un conjunt de poemes on la nit, la lluna, les estrelles, els somnis i, en definitiva, la fantasia són els protagonistes, tot adobat amb una bona dosi d´amor i estima. L´autora combina sempre sota el mateix títol un poema llarg i un haiku. Els versos tenen un ritme i una rima que en fan agradable la lectura. A més a més, cada conjunt poètic està potenciat per les belles i suggeridores il·lustracions de Paco Giménez. Maria Dolors Pellicer és una escriptora de llarga trajectòria en la literatura per a infants i, sens dubte, tot un referent de la poesia infantil valenciana que ha publicat un bon nombre de títols. La seua obra és una excel·lent manera d´acostar aquest gènere als lectors i lectores més joves.