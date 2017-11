Gandia elogia les lletres amb el lliurament dels Premis Literaris

Gandia, ciutat on han viscut escriptors clàssics com Ausiàs March, Joanot Martorell o Joan Roís de Corella, és des del passat divendres la capital de les lletres a la Safor amb la posada en marxa de la Setmana Literària. Set dies durant els quals s´organitzen un grapat d´activitats pensades per als apassionats de la lectura que culminen en el lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia.

Serà durant l´acte de lliurament a la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós on s´anunciaran els guanyadors del LV Premi Ausiàs March de Poesia, el XXXIX Premi Joanot Martorell de Narrativa i el I Premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària. Durant el transcurs de la celebració, el Colectivo Mortero representarà La pell possible.

La Setmana Literària va començar amb la inauguració de la Fira del Llibre i restarà oberta fins dissabte cada vesprada de 17 h a 20.30 h, i el matí de dissabte de 10 a 14 h. Des que es va iniciar, s´han fet diverses activitats al voltant de la lectura: una lectura infantil col·lectiva de fragments del Tirant lo Blanc, l´estrena de l´exposició «Alfons Roig: l´exili i la Generació del 27» –disponible fins al 23 de desembre– i un recital de relats al Palau Ducal, entre altres.

Aquesta vesprada a la Biblioteca Central l´escriptora Lluïsa Julià presentarà a les 19.30 h l´obra biogràfica Maria-Mercè Marçal. Una vida, i demà al mateix escenari Robert Archer, estudiós i traductor de l´obra d´Ausiàs March, i Vicent Martines, director de l´ISIC-IVITRA a la Universitat d´Alacant, parlaran de la nova edició bilingüe dels Dictats d´Ausiàs March, també a les 19.30 h.