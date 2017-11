Javier Bernabeu guanya el VI Premi Llegir

L´estudiant de Medicina Javier Bernabeu ha guanyat el Premi Llegir 2017 (dotat amb 500 €) amb l´article «Pròxima parada», una crònica inèdita sobre un viatge en tramvia que es converteix, gràcies a un xiquet que llig, en una ferma defensa de la lectura en valencià. La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha impulsat, per sisé any consecutiu, aquest reconeixement amb l´objectiu de fomentar i difondre l´escriptura i la publicació d´articles sobre la importància de la lectura.

El jurat del certamen acordà per majoria destacar com a segon premi (dotat amb 300 €) «T´estime», de la professora de valencià Magda Añon. El tercer premi (dotat amb 200 €), l´han compartit la professora de Llengua i Literatura Lola Moreno i la booktuber Marta Meneu-Borja amb els articles «Llegir no és un fàstic» i «Llegim, llegim, llegim», respectivament.

Durant l´acte de lliurament, que es va celebrar ahir a l´Ajuntament d´Alzira, es va atorgar també el XII Premi d´Experiències de Foment de la Lectura (dotat amb 800 € per la Regidoria de Cultura de l´Ajuntament d´Alzira), que va recaure en la Nostra Escola Comarcal de Picassent amb el projecte «Pinta´m un conte, conta´m un somni». El jurat del premi ha destacat aquesta iniciativa perquè relaciona la lectura amb l´art, fomenta el treball en equip a les aules i implica a tota la comunitat educativa.

La plata (dotada amb 600 € per la Fundació Bromera) fou per a «Zona llibre, zona lliure», de les biblioteques municipals d´Almussafes, Corbera, Guadassuar, Llombai, Polinyà del Xúquer i Sollana. A més, l´IES Álvaro Falomir d´Almassora va obtindre una menció especial, sense dotació econòmica, per l´experiència «Poemes a la figuera. El poder inclusiu de la poesia».

El XIX Premi d´Experiències d´Innovació Educativa en la categoria d´Educació Infantil, Primària i Educació Especial va ser per al projecte titulat «Inclús jo: fem un musical a la nostra escola», del CEIP Ausiàs March d´Alzira, a càrrec de Mari Paz Garrigues Pérez, i en la categoria d´Educació Secundària, EPA i Ensenyaments Especialitzats, el jurat va concedir el guardó a «Reset: quan perdem la memòria (Una experiència multidisciplinària de teatre robòtic)», realitzat per l´IES La Torreta d´Elx, a càrrec d´Àngela Girona Martínez, Juan Carlos Rico, Pere Soriano i Lourdes Aracil