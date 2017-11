Un llac amb vida, molta vida

En les instal·lacions de l´Oceanogràfic de València existix el llac viu, una extensió d'aigua dolça en ple procés de naturalització, en la qual es pot trobar una àmplia varietat d'aus aquàtiques, com siverts (Netta rufina), ànecs blancs (Tadorna tadorna) o el cigne cantaire (Cygnus cygnus). Al llarg de tot l´any, algunes espècies d'aus procedents principalment del Parc Natural de l'Albufera i del llit vell del Túria també visiten les instal·lacions de l´aquari.

Actualment, el llac seguix un cicle natural lliure de clor que fa que proliferen les algues i que molts insectes utilitzen estes aigües com a lloc de protecció i posada dels seus ous. Per això, també apareixen aus i granotes, que s'alimenten d'estos insectes.

A més, algunes aus més grans s'acosten per a depredar. Per tant, el cicle de la vida es representa en este nou hàbitat de l´Oceanogràfic.

Peixos, algues i insectes

Una de les espècies més freqüents és la polla d´aigua (Gallinula chloropus), una au comuna en rius, llacs i aiguamolls de les quals hi ha diverses parelles dins de les instal·lacions de l´Oceanogràfic, aquàruim gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium. Són fàcils d'observar movent-se amb els ànecs de la instal·lació o, fins i tot, caminant fora de l'aigua. El llac viu els suposa una font important d'aliment, per les algues presents en l'aigua.

Altres espècies presents en l´Oceanogràfic són l´esplugabous (Bubulcus ibis) o la garseta blanca (Egretta garzetta), de la família de les garses i especialistes en usar el seu gran bec per a pescar diferents espècies aquàtiques. Es col·loquen pacientment en el límit del llac i esperen que passe alguna granota que, amb un tret precís, atrapen.

Amb menor freqüència, el corb marí gros (Phalacrocorax carbo) també visita el parc. Es tracta d'una espècie piscívora, és a dir, que s'alimenta bàsicament de peixos i en l´Oceanogràfic, a més de visitar als corbs marins del llac viu, s'alimenta del peix que es lliura als seus parents.

Un ocell intel·ligent

L'espècie visitant més coneguda de l´Oceanogràfic és el gavinot mediterrani (Larus michahellis). Este intel·ligent ocell té un ampli ventall de possibilitats per a alimentar-se, des de coloms fins a menjar de les espècies pròpies del llac. Utilitza les diferents instal·lacions, per on se´l pot obversar volant tots els dies, per a posar-se i controlar el seu camp de visió.

A més, existeix un altre grup d'aus que visita el llac, però passen molt desapercebudes, ja que són prou més menudes que els animals anteriors. És el cas de la cueta blanca (Motacilla alba) o cueta torrentera (Motacilla cinerea), que s'alimenten de les espècies d'insectes del llac, sent un estupend insecticida biològic.

Les aus que visiten l'aquari enriqueixen la bellesa i l'atractiu de les àrees exteriors i constitueixen també una altra forma de conèixer-les i d'aprendre a respectar-les i conservar-les.

Nous habitants

Des que s'ha iniciat el procés de naturalització de la gran làmina d'aigua del parc, han fet la seva aparició dos nous i visibles habitants: les algues i les granotes. Milers de granotes s'han fet presents sobre la superfície que creen les algues naturals que han trobat el seu hàbitat en l'aigua una vegada desaparegut el clor que buscava fer més transparent el llac.

Les granotes adultes, que van arribar al llac salt a salt, s'han reproduït de forma natural en trobar un ambient propici. Cada animal pot pondre centenars d'ous que, posteriorment, es convertixen en capgrossos i, finalment, en granotes.