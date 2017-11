Notes musicals i gestos per a celebrar el Dia de la Infància

Tots els xiquets i xiquetes són xicotets grans artistes, tenen el do de la sorpresa i de la curiositat, i açò els porta a voler tocar-ho tot. Saber tocar, escoltar, rastrejar l´entorn, contemplar el paisatge, assaborir... és tan important com saber matemàtiques o aprendre a llegir i escriure. Per això, i amb motiu del Dia Universal de la Infància, que es celebra cada 20 de novembre, 15 músics d´entre cinc i 15 anys compartiran el seu talent i sensibilitat musical amb tots els assistents, en una festa que es realitzarà el proper diumenge, 26 de novembre, a les 11 hores al Centre del Carme de Cultura Contemporània de València.

En el concert pel Dia Universal de la Infància, a càrrec del Centre de Música i Creació Sonora El cant del cantó, es podran gaudir peces musicals interpretades a piano, arpa, violí, clarinet i instruments de percussió; i també hi haurà dansa.

L´acte acabarà amb una orquestra de Soundpainting on conviuran els sorolls més estranys, i els sons més subtils creats en temps real a partir de gestos.