12 artistes, 12 escoles

L´aspecte de 12 escoles de Castelló està sent transformat totalment, gràcies al projecte Pintaescola: dotze artistes, dotze escoles.Pintaescola és un projecte pedagògic, didàctic i cooperatiu que es basa en l´embelliment de les escoles a través de murals pintats per tota la comunitat educativa de cada centre de la ciutat. Les escoles acostumen a realitzar estes creacions, però a l´edició d´enguany s´ha volgut fer un salt qualitatiu, ja que s´ha implicat en el projecte l´Escola d´Arts i Superior de Disseny de Castelló, que depén de la Conselleria d'Educació, i el Museu Inacabat d´Art Urbà de Fanzara (MIAU).

Així, a banda de les 32 escoles que han rebut material perquè l´alumnat elaborara els murals, altres dotze centres han gaudit durant una setmana de l´art d´una dotzena d´artistes internacionals: Deih, Pingo Perruno, Rosh 333, taquen, Btoy, Kenor, Lolo, Sabek, Isaac Mahow, Pincho, Susie Hammer i Xabier Anunzibai. Estos professionals han treballat per a convertir la ciutat en un museu d´art urbà a través d´intervencions artístiques a les parets de col·legis i apropant esta disciplina a l´alumnat de Castelló.



Exemple d´escola diversa

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, i el regidor d´Educació a l´Ajuntament de Castelló, Enric Porcar, van visitar a finals de la setmana passada les escoles Enric Soler i Godes i Castàlia, per viure en directe els treballs artístics que es portaren a terme.

En concret, el responsable autonòmic d'Educació i el municipal pogueren contemplar al detall les creacions de Xabier Anunzibai al CEIP Enric Soler i de Godes i Issaac Malhow al CEIP Castàlia.

«Estem molt satisfets d'esta iniciativa i d'haver-hi participat mitjançant l´Escola d´Arts i Superior de Disseny de Castelló», assegura el conseller després de vore els primers resultats. Marzà també valora «la gran tasca educativa que s'està duent a terme a la capital de la Plana amb iniciatives com Pintaescola, que, a més d'unir art i educació, dota de color, peculiaritat i diversitat els edificis escolars de la ciutat. És exemple de l'escola diversa que estem construint entre totes i tots».

Per la seua part, el regidor Porcar explica que durant la setmana que dura el projecte, els artistes urbans «conviuen amb els xiquets i xiquetes de les escoles, on fan tallers per conéixer la pintura mural en directe amb les seues principals tècniques i estils». Els creadors, també fan els alumnes «partícips del procés creatiu i de les experiències estètiques i reflexives sobre l´art».

Les escoles participants en esta innovadora edició del Pintaescola són: Exèrcit, Juan G. Ripollés, Estepar, Gregal, La Marina, El Pinar, Fadrell, Isidoro Andrés, Jaume I, Castàlia, Bisbe Climent i Enric Soler i Godes. A banda d´esta novetat en la qual han participat 12 artistes, enguany 32 escoles s´han apuntat al Pintaescoles ordinari i presentaren un projecte. L´Ajuntament els facilità les pintures «perquè la comunitat educativa decidisca on i què pintar, sempre des d´una visió lúdica, atractiva i divertida», com s´ha fet en els últims cursos.