La botella amb missatge sostenible arriba al seu destí, després de passar per les mans de 2.300 escolars

Les sis botelles amb un missatge de conscienciació sobre el respecte al mar, que van començar el seu viatge el passat 14 de setembre i han recorregut diferents punts de la geografia espanyola, ja han arribat a la seua destinació després d'haver passat per les mans de més de 2.300 escolars que han participat en esta aventura ecològica, organitzada per Submon. Després de realitzar diverses rutes, el passat divendres, les botelles es van reunir en el saló d'actes del Centre Nacional d'Educació Ambiental (Ceneam), en Valsaín (Segòvia) amb tots els responsables que han fet possible el recorregut, entre els quals es trobava David Nacher, del Departament d'Educació de l´Oceanogràfic, que va parlar sobre la seua experiència com a inici de la ruta del Mar Balear Sud. Col·legis, instituts, associacions, residències d'ancians, clubs de busseig, parcs naturals, museus, aquaris, famílies... s'han compromès a canviar la seua relació amb els oceans a través de diferents accions, com la neteja de platges, l´elaboració de murals, la conscienciació sobre la sobrepesca, deixar d´utilitzar paper d'alumini i botelles... A més, també treballaran l´art amb material reciclat i realitzaran videoclips, entre altres propostes.