«Els mestres no som herois»

"Allò que en altres barris és normal, com que hi haja negocis, tendes o vida de carrer, ací no existix. No es viu eixa normalitat". Pablo Alcón, un dels mestres del CEIP La Coma de Paterna, assegura que la situació del barri és «conseqüència d´una acció de la societat: començant per l´Administració, que decidix ubicar ací a la gent perquè no siga visible en altres entorns, i passant per la resta de la societat, que permet açò», afirma. Lamenta que el barri s´haja convertit en una espècie de «forat negre», «invisibilitzat entre un centre comercial, una urbanització, Mas del Rosari i Burjassot, per on passen milers de persones». «La realitat d´este barri l´hem creat entre tots, la gent és víctima, perquè són cases adjudicades i la majoria vol viure tranquil·lament», afirma. Per a ell, els professionals que treballen amb els veïns del barri no són «herois ni salva pàtries» sinó que intenten acompanyar a les famílies, perquè el canvi «no ha d´eixir amb ajuda de la gent de fora, sinó que han de fer-ho ells directament», destaca. «Hem d´aprendre a canviar la mirada i a no fer judicis, l´escola ha de caminar amb ells», opina.

El col·legi públic té este curs uns 240 alumnes i les ràtios habituals són d´una quinzena d´estudiants per aula. Malgrat que hi ha molta mobilitat de les famílies, els professors coneixen a la majoria d´alumnes des dels tres anys, però, els preocupa el «salt» a l´institut. «És un pas intermedi del qual no es veu massa la utilitat, perquè està entre la universitat i el treball i este missatge no forma part de la consciència cultural de molta gent del barri», assegura Alcón. Per això, des del centre reconeixen que cal «molta ajuda i acompanyament» en el pas cap a l´institut. Amb tot, l´escola ja s´ha guanyat l´estima de moltes famílies. El setembre passat hi hagué un tiroteig just enfront de les instal·lacions educatives i la directora, Consuelo Cano, relata que moltes famílies s´aproparen al centre per a dir que no s´emportaven als seus fills «perquè dins estaven més segurs». m. bouiali paterna