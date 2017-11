Inflexibles enfront el «bullying» al Caxton

Cada dia són més els col·legis que intensifiquen la pedagogia a pares i alumnes sobre el delicat assumpte del bullying. Els centres educatius coincidixen en el fet que, una de les maneres més efectives per frenar l'assetjament, implica facilitar als alumnes canals segurs de comunicació en els quals puguen denunciar sense por a represàlies. «En Secundària i Batxillerat treballem amb una app que permet a qualsevol alumne, des de l'anonimat, posar-se en contacte amb el responsable de l'Àrea de Convivència per revelar qualsevol problema relacionat amb el bullying», explica Cristina Pérez, Psicòloga de Secundària en Caxton College.

Esta mesura ajuda tant a la víctima com als seus companys que, sent testimonis del maltractament, habitualment guarden silenci per por de delatar a l´assetjador i així evitar futurs problemes. «Si no hi ha riures darrere d'un fet violent i si no s'ovaciona a l´agressor, este perd tot el seu potencial. I si, a més, tota una classe li recrimina la seua actitud, tot canvia», assegura Sílvia Sanchis, psicòloga de Primària, que també avisa de la importància de saber diferenciar el bullying de «comportaments incorrectes que hem de reconduir des de la normalitat educativa».

Ambdues especialistes coincidixen que moltes vegades la família és còmplice en acceptar a casa certes actituds en els menors. Avisen que l´assetjament escolar s'inicia, per exemple, amb l´ús de malnoms despectius o menyspreadors. En este sentit, «professors i pares hem de ser inflexibles i desautoritzar estes conductes perquè no vagen a més». En el Caxton College, que va celebrar la «Setmana Antibullying» fa anys que impartixen en Primària projectes educatius com el programa SEAL (Aspectes Socials i Emocionals per a l'Aprenentatge) per reforçar, des d'edats primerenques i de manera natural, «valors com la resiliència o l'empatia», reconeix Cristina Pérez. També, a través del projecte Bucket Filler, «els alumnes, a través del joc, generen una cultura del positiu i abandonen la negativitat».