Un mar de peixos i no de plàstic

Més de huit milions de tones de residus plàstics acaben en els oceans cada any. En 2050 podria haver més plàstic que peixos en els mars i el 99 % de les aus marines podrien haver ingerit estos residus, segonsdades de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). Des de l´Oceanogràfic de València i la seua Fundació s'esforcen activament per difondre i conscienciar a la societat sobre el greu problema, amb accions de tot tipus que s'han desenvolupat en els últims anys. Entre altres, destaquen jornades de suport mediambiental, tallers i treballs manuals sobre reciclatge, els murals del dibuixant valencià, Paco Roca o la neteja de platges i rius.

Actualment participa, junt amb quasi cent aquaris més, en la iniciativa organitzada per la Unió Europea #Ourocean, dins de la campanya #CleanSeas de les Nacions Unides.

Noves meduses reciclades

Amb motiu de la gran exposició Meduses, s'exhibeixen a les instal·lacions de l´Oceanogràfic meduses fetes de plàstic per advertir que en un futur pot ser que els únics exemplars animals que queden siguen d´este material i preguntar-se quin llegat rebran les futures generacions. Fetes amb residus i molta imaginació, han sorgit noves espècies de meduses reciclades, com la butticula kokka (original d'una botela de Coca-Cola), pleus alboraiensis (original d'un recipient d'orxata d'Alboraia) i chrysaora ficasolum (original d'un producte de neteja).

Platja neta, platja bruta

En la celebració del X Aniversari de la Marina de València, la Fundació Oceanogràfic va organitzar un cap de setmana de conscienciació contra la contaminació dels mars i oceans i el respecte pel món marí. Es van exhibir dotze metres de platja amb elements naturals – boles de posidònia, algues, petxines i ous de diferents animals– i, d'altra banda, com seria un litoral contaminat per l'impacte humà, posant l'accent en la importància del reciclatge i el dany que l'acció humana provoca en el mitjà marí. També van es van realitzar diversos tallers educatius, enfocats a la cura i protecció de les platges i oceans.

El mural de Paco Roca

L'exposició del valencià Paco Roca explica la història de com s'han representat les meduses durant anys, des del punt de vista de la imatge artística en diferents escultures, edificis, frisos, llibres, etc. El mural està compost per huit panells on es mostra l'interès dels homes en esta espècie d'invertebrat marí i com la representaven en diferents formes d'art. En les es mostra la degradació del mitjà marí al llarg de la història i com s'ha accelerat en els últims temps.

Les Nits de l´Oceanogràfic

Enguany, el director d'escena David Díaz, va crear una representació única per a les Nits de l´Oceanogràfic, combinant de forma espectacular la música, la dansa, la natació sincronitzada i els dofins.

Més de 50.000 persones van conèixer el paper negatiu que la humanitat ha tingut sobre els oceans, el mal que ha produït i com es pot reconduir la situació. Així, es plasmava el missatge conservacionista, que en la gestió ha introduït el grup Global Omnium amb Avanqua, concessionària del centre, a través de la Fundació Oceanogràfic per a la recerca, conservació i divulgació del món marí.

Neteja de platges i sensibilització

La Fundació Oceanogràfic amb la col·laboració de voluntaris duu a terme la neteja de platges, espigons i fons marins. En les diverses jornades ja celebrades, concretament a la platja de la Plaça Rosa dels Vents de Puçol i amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, es van reunir diverses entitats locals i més de 100 voluntaris que van recollir més de 50 quilos de fem del mar.

Demà, la Fundació Oceanogràfic, dins del Projecte Xàbia sobre l'aproximació al coneixement i conservació de la biodiversitat dels fons marins, col·laborarà amb el Club Nàutic i l´Ajuntament d´este municipi, i la Fundació Ecomar, en la neteja de les platges del Pope i del port, junt amb alumnes del CEIP Port de Xàbia.

Per conscienciar sobre el greu problema també als més menuts, el departament d'Educació de l´Oceanogràfic organitza diferents activitats educatives i tallers, com la solta de tortugues. A més, les instal·lacions també compta amb una variada oferta escolar.