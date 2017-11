Ressenya de la setmana

Guardians del gel

Pep Castellano

Edicions del Bullent

ISBN: 8499041795

Pàgines: 136

Preu: 7,50 euros

Guardians del gel és un llibre d´aventures i de descobriments. Els protagonistes d´aquesta història a l´Antàrtida són Jordi, el fill d´un científic, i Marta, una xiqueta d´allò més intrèpida. El seu encontre provoca tot un seguit d´esdeveniments que qüestionaran la realitat que tots dos creien viure i els farà preguntar-se com és possible que dues civilitzacions hagen viscut tant de temps sense conéixer l´existència de l´altra. Pep Castellano ens fa així sumar-nos a les peripècies dels dos joves per a salvar els seus mons. Es tracta d´una història àgil i entretinguda, rica en valors com el respecte a aquells que són diferents i al medi ambient. A més a més, les divertides il·lustracions de Canto Nieto enriqueixen l´experiència de la lectura. Aquest llibre ha estat guardonat com a millor llibre infantil a la 25a edició dels premis Samaruc, atorgats per l´Associació de Bibliotecaris Valencians.