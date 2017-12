Les estrelles i els planetes baixen a l´aula del cel

L´observatori astronòmic de la universitat de valència compta amb l´aula del cel, un espai de divulgació científica que apropa a joves estudiants i escolars de primària la ciència dels planetes i les estrelles. l´aula porta en funcionament des de 2003 i per ella ja han passat 35.000 alumnes. Una de les novetats d´este curs és un planetari unflable que recrea l´espai amb un projector.

Al cel hi ha més, molt més que sol i núvols, malgrat que moltes vegades no se li preste massa atenció. Per a acabar amb el desconeixement i fomentar la curiositat, l´Observatori de la Universitat de València (UV) compta amb l´Aula del Cel, el principal objectiu de la qual és divulgar els coneixements i les tècniques de l´astronomia, despertar l´interés dels visitants i, qui sap, descobrir la passió dels qui seran els científics del futur.

Ubicada a les instal·lacions del Parc Científic de Paterna, l´Aula del Cel rep cada curs a milers d´estudiants. Des de la seua posada en marxa el 2003, l´Observatori calcula que ja han passat per ella més de 2.500 alumnes per any acadèmic. En total, uns 35.000 estudiants, des de 4t de Primària fins a 2n de Batxillerat, a més d´algun grup d´universitaris de Magisteri.

«Volem estendre la passió per l´Astronomia i la Ciència en general i fer-los vore que és més fàcil del que sembla», assegura Xusa Moya, coordinadora d´este espai de l´Observatori. A més, afegix que l´Astronomia és una «bona manera d´enganxar» als més menuts i als joves al saber científic, ja que, com també apunta l´astrònoma Amelia Ortiz, és una manera «amena» de vore conceptes relacionats amb la Física, la Química, les Matemàtiques... Este enfocament transversal permet, per exemple, que els alumnes puguen vore que les relacions trigonomètriques servixen per mesurar la mida del Sol», afirmen des de l´Observatori.

«Més que fomentar la seua curiositat, volem destapar-la, perquè la tenen com amagada», apunta Mónica Pallardó, professora de Secundària que treballa a l´Aula. A més, Moya assegura que molts escolars «vénen amb un poc de por i a vegades amb prejudicis, però en tots els grups hi ha algú a qui li encanta la Ciència i té moltíssimes preguntes per resoldre».

Els tallers són una manera d´apropar-se als joves. Per això, a més de projeccions audiovisuals i diferents instruments com espectroscopis, un quadrant o rellotges de sol, l´Observatori també ha introduït l´ús de tauletes i aplicacions mòbils com Exoplanet Explorer HD o Solar Explorer HD, a través de les quals, els escolars i estudiants de Secundària poden descobrir totes les dades dels diferents planetes -de dins i fora del Sistema Solar- i del Sol. D´esta manera, gràcies a les noves tecnologies que tenen al seu abast, augmenta el seu interés.

Entre els diversos estudiants que estan passant este curs per l´Aula del Cel, es troba un grup de 4t d´ESO del Col·legi San José Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, de València. La quinzena d´alumnes de l´optativa Cultura Científica, van gaudir d´una sessió amb el nou planetari digital unflable, amb què des d´este curs compta la institució. Gràcies a un projector d´última generació, en el sostre d´esta espècie d´«iglú» unflable es reproduïxen imatges en moviment que expliquen la teoria de formació de l´univers d´una manera totalment nova.

El professor de Cultura Científica, Andrés Oltra, conta a Levante-EMV que el centre visita l´Observatori per segon any consecutiu. «Al departament ens sembla interessant perquè els estudiants vegen l´aplicació pràctica de la teoria que els ensenyem, que sempre ho pregunten, i recorden matèria que ja han vist en classe», afirma Oltra.

Tanmateix, considera importants estes activitats perquè és «impossible que les generacions noves nascudes amb mòbils, ordinadors i Internet es conformen només amb un llibre de text o una imatge estàtica i estiguen asseguts escoltant la classe magistral».

Així, a l´Aula del Cel, fora del centre d´estudis habitual i de manera interactiva, este grup va aprendre com es formen les estrelles i la seua evolució, i van fer un passeig tant per dins com per fora del Sistema Solar. Entre altres qüestions, en les quasi tres hores que dura la visita, els adolescents van parlar de com es diferencien les estrelles dels satèl·lits, què provoca les aurores boreals, què és el Hubble o, inclús, s´atreviren a entrar en debats metafísics com què hi havia abans de la formació de l´univers i si la nada en si ja és alguna cosa.

Estos dies, el grup de l´escola concertada treballa a classe en l´elaboració d´una reproducció del sistema solar, que penjaran en els murs del centre «perquè tot el col·le siga partícip de l´activitat» ,explica el professor de Cultura Científica, que també impartix Tecnologia i Ciències Aplicades a l´Activitat Professional. Oltra destaca que amb este treball, per al qual agafaren moltes idees de l´Aula del Cel, els alumnes aprenen a organitzar la informació que prèviament han buscat i a plasmar-la d´una manera visual. A més, a classe també van debatre sobre les diferències entre Astronomia i Astrologia.



«L´essència» de la institució



L´Aula del Cel està en marxa des de 2003 i no ha fet més que créixer. José Carlos Guirado, el director de l´Observatori, assegura que en setembre ja tenen confirmades les visites de tot el curs.

Per a ell, este espai és «l´essència» de la institució, i «un dels punts forts», junt amb l´estació d´observació d´Aras de los Olmos. «Rebre als alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat de la Comunitat Valenciana és una part substancial de l´Observatori», recalca el director, qui entén esta tasca com «un deure». «Entre les moltes funcions d´investigació i docència que tenim, la divulgació i la necessitat de connectar amb els escolars estan presents des de la fundació de l´Aula, perquè cal generar noves vocacions», argumenta. «El que fem és continuar amb eixa iniciativa amb l´adhesió de la Universitat de València i la Generalitat Valenciana, que són els organismes involucrats perquè tire endavant», especifica Guirado. Des de la institució, també destaquen el treball de Miquel Gómez, «motor» de l´Aula del Cel que, tot i haver-se jubilat l´any passat, continua col·laborant.

Malgrat que l´espai i el personal «són limitats» per a atendre a totes les escoles que ho desitgen, exposen, l´Aula del Cel presenta «una oferta el més variada possible per satisfer les demandes dels escolars», per això per a mantindre-la en bones condicions a ella es destinen «gran part dels recursos» de l´Observatori, garantix Guirado.

A Nacho Parreño, un dels estudiants del Col·legi San José que va visitar les instal·lacions amb la seua classe, l´experiència li va semblar «molt interessant» i li va servir «per a aprendre coses noves». La seua companya, Paola Infanta, destaca que activitats com estes són «una ajuda per a assignatures com Física, Química i Cultura Científica». «He aprés dades sobre les galàxies que no sabia i, a més, he repassat altres que ja havíem vist a classe», manifesta.

A més de l´Aula del Cel, altres activitats de divulgació científica que fa l´Observatori són «Nit de divendres, nit d´estrelles», observacions nocturnes amb telescopis, i visites públiques al centre d´Aras de los Olmos. Els professionals d´estes instal·lacions de la Universitat de València també participen en cursos de formació del professorat, cicles de conferències de la Fundación Cañada Blanch i la plataforma conec.es. Tot per divulgar la ciència que ens descobrix què hi ha més enllà dels núvols.