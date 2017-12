L´Oceanogràfic no tanca per vacances de Nadal

El Nadal està molt a prop i l'aquari més gran d'Europa ja està preparat per rebre´l. A més d'un gran arbre de quasi quatre metres a l´edifici d'accés i les típiques llums nadalenques que adornen les diferents instal·lacions, estes festes l´Oceanogràfic de València organitza diferents activitats gratuïtes per als més menuts.



Concert de Nadal

Per inaugurar estes dates, dilluns passat es celebrà el Concert de Nadal de l´Oceanogràfic, enfront de les instal·lacions de les belugues i del túnel de taurons. Fou un assaig general abans de l'estrena del tour «A tempo. Il Soldato & Friends» organitzat per la Fundació Columbus, i interpretat pel pianista Ramón Tebar, la mezzosoprano María José Montiel i el chelista Ángel Luís Quintana. L'excepcionalitat del concert és Il Soldato, un extraordinari cello de 1800 que s'ha anat heretant entre grans intèrprets, i actualment, Quintana, solista de l'Orquestra Nacional d'Espanya, té el privilegi de tocar esta joia.



Un betlem de plàstic reciclat

A partir del 14 de desembre, els visitants podran admirar el pessebre submergit en l'aquari de la Sala Oval de l´Oceanogràfic. Rosa Montesa, l'artista encarregada de crear i dissenyar el Naixement, ha tornat a utilitzar els plàstics PET reciclats per esta representació nadalenca, amb la qual es vol conscienciar sobre la importància de no contaminar el fons marí. Les figures estan inspirades en les vidrieres de les esglésies i per a la seua creació no s´han afegit productes químics, com a pintura o cola, afegits.



Dia del soci

El dissabte 16 de desembre, els socis del Club Oceanogràfic i de la Ciutat dels Arts i les Ciències tenen una cita especial en l´Oceanogràfic, gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium. Per premiar la seua fidelitat, els socis gaudiran d'una completa jornada a l'ARCA del Mar, on es recuperen les tortugues rescatades de les nostres costes i, en la sala PeZqueñines, al contacontes amb «La historia del Marino Constantino», on els xiquets es disfressaran d'animals marins i formaran part del relat. També aprendran a fabricar animals marins amb plàstics reciclats de colors i podran gaudir gratuïtament del nou cinema 4D de l´Oceanogràfic.



Tallers per a reutilitzar taps

Durant les vacances nadalenques, l´Oceanogràfic oferix tallers per als visitants on els més menuts podran crear adorns nadalencs amb plàstics reciclats. Sota la direcció de Rosa Montesa, els xiquets i les xiquetes deixaran córrer la seua imaginació per crear meduses, papallones i cavallets de mar a partir de taps i botelles de plàstic als quals donaran forma i color per decorar l'arbre de Nadal. Els tallers amb aforament limitat tindran lloc en la pèrgola al costat de les tortugues.

A més, este any, a la morsa Walrus, mascota de l´Oceanogràfic, s'uneix el bebé beluga Kylu amb els quals les famílies es podran fotografiar.



Visita del Pare Noel

Finalment, el Pare Noel encendrà de forma virtual les llums nadalenques de les instal·lacions i el pròxim 24 de desembre, vespra de Nadal, està previst que torne a l'aquari valencià per submergir-se al costat dels peixos tropicals a l'Auditori Mar Roig i desitjar unes bones festes a tots els visitants.