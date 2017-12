Vora dues-centes persones participen en la Trobada de Professorat a Alzira

Al voltant de 200 persones procedents d´arreu del País Valencià es van donar cita l´1 i el 2 de desembre en la III Trobada de Professorat de Valencià, un esdeveniment que els va donar l´oportunitat de compartir experiències entorn de l´ensenyament de valencià i escoltar les reflexions de ponents de primer ordre del món de l´escriptura, la docència i la llengua.

L´activitat, organitzada per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura en estreta col·laboració amb l´Institut Municipal d´Arxius i Biblioteques de Gandia, Escola Valenciana i les regidories d´Educació i de Cultura de l´Ajuntament d´Alzira, es va celebrar a la Casa de Cultura d´Alzira amb el títol de «Ensenyar i estimar el valencià amb les eines presents i de futur».

El reconegut escriptor i traductor de clàssics Joan Francesc Mira va ser l´encarregat d´engegar la primera jornada amb el discurs «Llengües, països, literatures», on va destacar el paper dels escriptors en la revitalització del valencià. «Sense els escriptors, la nostra llengua no hauria assolit la normalització literària», va explicar Mira durant la seua intervenció.

A continuació, el doctor el Psicologia i president d´Equality Language European Network (ELEN) Ferran Suay, i Immaculada Cerdà, cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, van debatre sobre l´ús social de la llengua. També van participar en l´acte el director general de Política Educativa, Jaume Fullana; el president de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, i el director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Josep Antoni Fluixà.

Dissabte, els bibliotubers Marta Botet i Òscar Gual van aportar estratègies sobre com fomentar la lectura en l´àmbit familiar i a l´aula, i es va aprofundir en com treballar la llengua per a fer-la atractiva a l´alumnat amb el lingüista Eugeni S. Reig, la cap del Departament de Valencià de l´IES Rei En Jaume, Pura Santacreu, els mestres Jacqueline Chacón i Dídac Botella, el psicopedagog Enric Queralt i la doctora en Filosofia i Ciències de l´Educació Carmen Agulló.