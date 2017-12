Un any d´investigació i estima als animals

Quasi com una coincidència intencionada, la Fundació Oceanogràfic del major aquari d'Europa, complix un any, igual que una de les seues principals estrelles: Kylu, un alegre bebé beluga. El naixement de Kylu -de la unió de Kairo i Yulka- va ser quasi un miracle que convertix a la criatura en un regal per a la ciència, ja que la fundació ha desenvolupat, en unes circumstàncies privilegiades, recerques que descobrixen la fisiologia de les belugues, els seus sistemes respiratori, vascular, immunodeficient, i com desenvolupa el llenguatge i l´audició.

Però la cura, l´estudi i la criança de Kylu no és l´única tasca que desenvolupen els investigadors, biòlegs, cuidadors, veterinaris... En este primer any, s'ha registrat un gran nombre d'activitats i quasi 50 estudis i treballs de recerca i conservació. Celia Calabuig, la presidenta de la Fundació Oceanogràfic, explica que esta «va nàixer amb l'objectiu d'ampliar la missió de l'aquari, complementant-la amb el desenvolupament d'activitats de responsabilitat social i ambiental, la qual cosa es materialitza en tasques d'educació, divulgació, recerca i conservació, mantenint per damunt de tot els estàndards de màxim benestar dels éssers vius».

Així, s'han abordat estudis d'energia i fisiologia cardiorespiratòria de dofins, lleons marins, foques i belugues, per a identificar els límits de supervivència d'estos animals, ja que cada vegada tenen menys aliment als oceans i han d´anar a buscar-lo en immersions més prolongades que podrien afectar a les seues funcions pulmonars i suposar un cost energètic major. Tanmateix, s'han realitzat treballs sobre l'efecte de les ressonàncies magnètiques, i nombroses investigacions de camp sobre, entre altres, l'impacte de la mortalitat en tortugues marines després de la interacció pesquera a la C. Valenciana, a Brasil i Itàlia.

A la Fundació Oceanogràfic també es treballa la medicina forense en fauna marina per a avaluar les causes de la mort d'animals encallats, dur a terme estudis epidemiològics -alguns in vitro- i detectar virus. Tanmateix, entre els nombrosos projectes destaquen la recuperació d'ous de taurons i ratlles capturats accidentalment per embarcacions pesqueres; i un en el qual s´entrenen als lleons marins per al rescat i l´assistència de persones.

D´altra banda, en l'Àrea de Recuperació i Conservació Animal (ARCA) del Mar, fins ara s´han atés 61 tortugues; i en el programa «Head starting» s´ha treballat en la propagació i reintroducció d'espècies en perill d'extinció (anguiles, tortugues de terra, d'aigua dolça...).

Un programa estel·lar és «Xàbia 2017», que estudia el fons marí de la costa local per a fer arribar a la societat la riquesa d´este patrimoni natural. La fundació tampoc oblida l´acció ecologista i de conscienciació, amb un programa de neteja de platges a Puçol i Xàbia; i treballa en la restauració de tres punts d'aigua en Sueca per a facilitar la recolonització d'amfibis. També cal destacar la vessant divulgativa, tant en la solta de tortugues, com en cursos de la Creu Roja, o en conferències de temàtica variada. L´entitat ha organitzat el Festival Internacional d'Imatge Submarina; ha participat en el Bonica Fest i en Ars Frumentaria; i també ha muntat tallers en la Marina de València. De la mateixa manera, col·labora amb col·lectius de pescadors, com els de Gandia, amb els quals té un pla de treball i un equip d´enregistrament en les xarxes de pesca, per evitar que els dofins generen desperfectes en el material.

Diagnòstic de noves malalties en dofins varats

S'aprofita l'assistència a dofins varats per a detectar noves malalties i investigar com han de tractar-les els veterinaris en animals malalts i, a més ,per a conèixer l'estat de salut de les poblacions de dofins en el mar, especialment les funcions i malalties pulmonars.



Primeres espirometríes de beluges i morses

Els científics realitzen espirometries a les belugues i morses de l´Oceanogràfic, similars a les que es practiquen en els reconeixements mèdics en humans, per a conèixer en profunditat la seua fisiologia respiratòria i com influeix en la resta de la seua biologia. Açò els servirà entre altres coses, per a predir les seues respostes enfront de canvis en l'entorn tals com el canvi climàtic.



El benestar animal, la màxima prioritat

Amb la finalitat d'assegurar el seu benestar, es realitzen estudis immunològics en el grup de dofins per a determinar quin són els seus valors normals i poder valorar en casos futurs si un animal està immunodeprimit. D'altra banda i amb la col·laboració dels seus cuidadors, s'identifica a cadascun dels dofins pels seus comportaments i s'avalua com poden influir certs paràmetres de l'entorn. Açò ajudarà a determinar quines són les millors condicions en les instal·lacions.



Reproducció d´anguiles

L'anguila europea (Anguilla anguilla) és una espècie en perill crític d'extinció, per la qual cosa es pretén reproduir-les al medi controlat i repoblar els seus hàbitats naturals. En col·laboració amb els especialistes de Rara avis, per primera vegada i amb un èxit total, s'han utilitzat hormones recombinants específiques per a induir l'ovulació en femelles i l'espermatogènesi en mascles i controlar la seua reproducció.



Recuperació de tortugues

Cada any arriben a l'Arca del mar de la Fundació Oceanogràfic desenes de tortugues per diferents motius, tant pesca accidental (arrossegament, tremall i palangre) com per problemes amb fem i plàstics que acaben en el mar. Fins ara, s'han recuperat 61 exemplars. Les campanyes de consciènciació entre el col·lectiu de pescadors i a través de la Xarxa de Varaments (UV, Conselleria de Medi Ambient i Fundació Oceanogràfic) funcionen.



Programa «Head starting»

El 100% de les tortugues del programa Head Starting ja estan en el

mar. Este projecte amb 16 tortugues ha resultat altament exitós amb la supervivència del 100% dels animals i el seu creixement excepcional, aconseguint una grandària més que òptima que han possibilitat el seu alliberament al medi natural, des d´on se les seguix.