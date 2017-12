El circ de les emocions de l´escola comarcal

Diu el diccionari que un circ és un «local fix o recinte ambulant cobert, amb grades circulars per als espectadors al voltant d'una o més pistes, on s'executen números còmics i exercicis acrobàtics, eqüestres, de destresa o de força». La definició, sense dubte, intenta englobar el concepte en les seues variables i múltiples accepcions però -ohhhh!!!!- malauradament oblida entre els seus adjectius incorporar-ne un imprescindible si vas al de l´escola La Comarcal de Picassent: el circ... és màgic. En un obrir i tancar d´ulls, els privilegiats espectadors -mares i pares- van gaudir la passada setmana d´una funció única en el món mundial. Les entrades, de fet, es van exhaurir, i els tous coixins del terra, el material més preuat.

I es diu que esta Mostra de Circ és única en el món per molts motius: per la concentració inèdita d´equilibristes, malabaristes, acròbates, voladors i voladores -els millors del planeta, sense dubte, en les seues especialitats- i pel gran volum d´emocions diverses que són capaços de moure. Diuen de fet, però no està confirmat, que quan el circ de la Comarcal es desplega sobre l´escenari cada any, ´l´estimatòmetre´- (un instrument invisible que servix per a mesurar el nivell d´emoció i amor que s´assolix en un moment i lloc determinat)- es dispara i és impossible de controlar.

No és per a menys. Els xicotets artistes de quatre anys han treballat dur durant setmanes investigant sobre el món del circ, triant el personatge que cadascú volia representar i, ai, el més important, assajant sense tindre por de caure de cul sobre el matalàs. I és que, certament, el camí fins a arribar a la pista del circ de la Comarcal és un camí complet i ple d´aventures, impossible de fer sense la tasca compromesa del personal docent d´Infantil: primer, de fet, apareixen a les classes de 4 anys unes pistes misterioses que ha deixat el pallasso Nas de Raso i una carta on anuncia la seua assistència a l´espectacle. Cal, aleshores, posar-se ràpid a la feina!!! Vinga, vinga! Cal fer-ho molt bé però, sobretot, passar-ho encara millor!

Per això, professionals del món del circ d´importants companyies ja reconegudes s´apropen a La Comarcal i fan una actuació en el pati amb malabars, equilibris, teles elàstiques... L´objectiu: que els joves i atents aprenents es familiaritzen amb el nou repte que hauran d´afrontar. I no tenen por, no. Els xiquets i xiquetes dediquen dues sessions setmanals a experimentar amb diferents materials de circ i, una vegada coneixen les tècniques, trien el personatge que volen representar el dia de la mostra.

Les famílies col·laboren i molt en la confecció del vestuari i maquillatge i els alumnes de secundària també participen en el projecte. No debades, esta és una de les iniciatives més antigues de La Comarcal, tot i que ha anat actualitzant-se i adaptant-se als nous temps. Per això, en este circ tampoc hi ha animals sinó solament personetes fent art sense utilitzar cap altre ésser viu. Només la seua immensa i màgica creativitat. Benvingudes i benvinguts al circ.