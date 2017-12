El Colpbol parla valencià

Colpbol [kolb??l] m. ESPORT Esport practicat entre dos equips mixtos, de set jugadors cadascun, que busquen introduir, per mitjà de colps amb la mà, una pilota en la porteria contrària. Després de reconèixer el colpbol com a vocable en el Diccionari Normatiu Valencià, l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha publicat el Reglament Oficial i el Vocabulari d´este esport inclusiu que juguen a les escoles de la Comunitat Valenciana més de 4.000 xiquets i xiquetes.

L´AVL ha presentat este dilluns a la seua seu del monestir de Sant Miquel dels Reis de València la publicació sobre les regles de joc del colpbol, coincidint amb la celebració de l´assemblea general d´este esport autòcton. En l´acte hi participaren el president de la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, l´acadèmic Artur Ahuir, i el creador i autor de les regles del colpbol, Juanjo Bendicho.

Este professor d´Educació Física de Foios fa 20 anys, quan era mestre a les escoles rurals de Fortaleny i Benicull de Xúquer va posar en marxa el colpbol, un esport integrador, coeducador i inclusiu que no deixa a ningú fora de joc.

La col·lecció Reglaments Esportius és una de les apostes de l´ens normatiu estatutari del valencià pel que fa a llenguatges específics i tècnics, i després del futbol, el bàsquet i la pilota, l´Acadèmia ha publicat el treball de l´Associació Esportiva Colpbol, una vegada ja introduït este esport en el Diccionari Normatiu Valencià.

L´acte oficial de la publicació va tindre una prèvia la passada setmana amb una exposició i mostra al Col·legi públic d´Educació Infantil i Primària (CEIP) Fernando de los Ríos de Burjassot, un dels centres paradigma de la força del colpbol i de la seua contribució en la integració d´alumnat de compensatòria i de millora de la convivència a través del mateix, amb iniciatives com la participació de tot l´alumnat a la Lliga Oficial de Colpbol (LOC), els patis actius amb encontres de colpbol i de l´accentuació de la preferència dels xiquets i xiquetes pel colpbol davant d´esports fortament consolidats i tradicionals com el futbol o el bàsquet. La introducció del colpbol al pati ha sigut una revolució en molts centres per promoure una vertadera igualtat d´espais i relacions i apaivagar els problemes de convivència que sorgien en altres esports d´equip.

En l´esdeveniment va participar l´Oficina de Promoció del Valencià (Aviva) de Burjassot que ha col·laborat en la revisió del vocabulari, el tècnic d´Aviva, Xavier Benavent, la regidora d´Educació de Burjassot Maria Viu, Ahuir i Bendicho. La presentació va incloure una demostració d´algunes de les regles del colpbol per part dels jovens jugadors i jugadores del CEIP Fernando de los Ríos.