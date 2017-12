L´art d´explicar als xiquets i xiquetes qui era Joan Fuster

Les auques són un dels gèneres més antics de la literatura popular. En el temps que només els privilegiats tenien accés a la cultura, el poble escoltava notícies, romanços i succeïts gràcies als rondallaires que rondaven de plaça en plaça. Sovint, les històries anaven acompanyades d´una tela desplegable amb dibuixos al·lusius a l´argument. Aquests teixits il·lustrats van ser l´origen del que hui coneixem com a auques.

En el segle XX, molts moviments de renovació pedagògica, com ara el model Freinet o les tesis de Gianni Rodari, van revalorar el recurs educatiu de l´auca. Amb aquest esperit naix el projecte «Auques per a l´escola», dirigit per l´escriptor Francesc Gisbert des de la Coordinadora pel Valencià de l´Alcoià i el Comtat, entitat que presideix.

«Auques per a l´escola» barreja text, elaborat per docents i escriptors, i il·lustracions, realitzades per autors i autores valencians. A hores d´ara se n´han presentat dues: una per a commemorar el centenari de Joan Valls, poeta de la Mariola que va nàixer en 1917, i una altra dedicada a Joan Fuster. Ambdues poden descarregar-se del web www.alcoiacomtatpelvalencia.org.



Un recorregut per la seua vida

L´auca de Fuster, il·lustrada per Ramon Pla, parteix del naixement de l´assagista a Sueca i recorre tota la seua biografia i aventura literària, passant per esdeveniments clau de la seua vida, com l´amistat i les tertúlies clandestines amb Enric Valor, Manuel Sanchis Guarner i Vicent Andrés Estellés; l´impacte de Nosaltres, els valencians; la censura i la intolerància que va patir, o el valor de consciència intel·lectual d´un país.

El projecte, que busca arribar al màxim nombre possible d´escoles per a donar a conéixer la vida i obra dels nostres autors i autores, anirà ampliant-se progressivament amb la confecció de noves auques i es completa amb la difusió d´un quadern sobre Enric Valor i altres personatges valencians.