La literatura se suma a «La festa de les paraules»

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha organitzat, per al pròxim diumenge, «La Festa de les Paraules», un acte lúdic dirigit a les famílies, on els xiquets i les xiquetes podran participar en activitats relacionades amb la lectura, l'escriptura i la literatura.

Les diverses activitats, incloses en el programa «LLEGIM LLEGIM LLEGIM» tindran lloc d´11.00 a 14.00 hores en el claustre del Centre del Carme, de València. L'entrada és gratuïta i només hi ha una condició: que cada xiquet o xiqueta faça l´aportació d´un llibre per a donar-lo a una altra persona. Este esdeveniment participatiu es basa en quatre accions que es desenvoluparan de manera simultània, en les quals cada família participa voluntàriament i en l'orde que preferisca: «L'hospital de llibres», «La Caixa dels Objectes Perduts», la «Jam d'Escriptura» i els «Literary Influencers».

«L'Hospital de Llibres» és un taller de reparació dels llibres que donen els participants. Es repararan els lloms, es netejaran, s´enquadernaran els fulls solts, i en alguns casos, se´ls posaran tapes o es forraran, si és necessari.

En «La Caixa dels Objectes Perduts», els xiquets i xiquetes hauran d'associar els objectes amb contes infantils a què pertanyen: un soldadet de plom (El soldadet de plom), una cistelleta (La Caputxeta Roja) una filosa (La bella dorment), etc.

Per al taller «Literary Influencers» s'ha muntat un set de gravació i, prenent com a inspiració la idea de la figura dels influencers i booktubers en les xarxes socials, s'animarà els xiquets i xiquetes a gravar la seua recomanació de lectura per a este Nadal. Després es muntarà un vídeo que es pujarà a YouTube.

En la «Jam d'Escriptura» es treballarà sobre la idea d'escriptura col·lectiva i s´animarà als participants a començar un relat, que es projectarà en una pantalla gegant i en el qual es podrà participar des d´un ordinador.

Per a la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, «el matí de diumenge que ve està plantejat com la festa de les paraules, en què es jugarà amb el llenguatge i s'aprendrà que en els llibres es pot trobar diversió quan som xicotets però també molt de coneixements que ens ajudaran en el futur a ser més cultes i més lliures».

La directora general de Cultura i Patrimoni ha explicat que «La Festa de les Paraules» és una activitat que respon als esdeveniments que formen part del Pla valencià pel foment del llibre i la lectura de la Generalitat, «LLEGIM LLEGIM LLEGIM», que busquen contribuir a millorar els índexs de lectura de la Comunitat Valenciana. «Este tipus d'actes pretenen despertar l'amor pels llibres i l'escriptura des d'edats primerenques i generar hàbits de lectura», apunta Amoraga.