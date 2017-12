La pilota, a un clic

La Conselleria d'Educació ha posat en marxa el portal web del programa «Pilota a l'escola».

El nou portal http://www.pilotaescola.es oferix informació detallada del programa esportiu escolar, així com un formulari d'inscripció, enllaços d'interés, i un espai per als docents. A més, les persones interessades també tenen disponible un Vocabulari de Pilota Valenciana.

Tanmateix, esta nova web compta amb un apartat dedicat a la competició entre els centres escolars i material gràfic i vídeos, tot açò relacionat amb el món de la pilota valenciana.

Cal recordar que el passat 4 de desembre a Oliva, s´iniciaren les sessions formatives per als docents del Programa «Pilota a l'escola». Estes sessions continuen hui a Pelayo (València) i Benidorm, demà a Alzira i Pedreguer i divendres a Agost i Pelayo.

Les sessions formatives tenen dues parts. Una primera part teòrica, on es resumeix en què consisteix el programa i s'expliquen les novetats. Enguany la teoria s´impartirà de forma més participativa, ja que el professorat desenvoluparà en grups tots els punts del programa.

Després d´esta introducció, els tècnics federatius presenten la part pràctica, que versa sobre com es desenvoluparà la sessió per part dels mestres en cada centre escolar i es donaran a conèixer jocs pràctics per a poder explicar i posar i desenvolupar amb l´alumnat durant les classes d'Educació Física.

Al final d'esta sessió formativa, en la qual participen 423 docents dels 423 centres que han sol·licitat formar part del programa, es farà lliurament del material didàctic i específic de pilota valenciana que li correspon a cada col·legi.