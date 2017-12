Professionals a l´abast dels més menuts

En la Mostra de Circ de La Comarcal s´implica tothom: mestres (grans autores del que sorgeix després), alumnat, fins i tot reconeguts professionals que porten anys fascinant amb les seues habilitats. Com, per exemple, Víctor Garmendia, prestigiós malabarista que ha treballat al Circ del Sol, entre molts altres llocs, que és mestre de malabars i que va ensenyar els joves aprenents conceptes com la coordinació, l´equilibri i l´atenció plena. Una atenció més que plena que ell mateix també va aconseguir per part d´un públic molt exigent i que va estar encantat en poder participar en alguns dels jocs que els va proposar.