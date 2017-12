Quan la premsa esdevé un ganxo per a estudiar història

Alguna vegada heu preguntat al vostre alumnat què no els agrada de les classes? Què voldrien fer? Lola Moreno, professora de Valencià, Llengua i Literatura Universal del Parc Col·legi Santa Ana de València, es va adonar que a l´aula hi havia més interés per conéixer el present que el passat. Aleshores, se li va ocórrer una manera de connectar ambdós temps: barrejar el contingut del temari amb la premsa.

«La lectura als mitjans de comunicació», de Lola Moreno, va obtindre la menció especial en l´onzena edició del Premi d´Experiències de Foment de la Lectura amb una proposta original que pretenia, entre altres coses, crear interés en aspectes del temari que normalment no agraden als alumnes i potenciar la creativitat i l´autoaprenentatge mitjançant una lectura informativa i crítica.



Temes sempre vigents

El projecte es va dur a terme en el primer i el tercer trimestre en l´alumnat de Secundària. Inicialment va demanar que triaren una autora o autor vistos a classe i buscaren una notícia actual que demostrara que els temes que estudiaven continuaven vigents. Després, va utilitzar les qüestions que havien triat per a tractar aspectes del comentari de text. Finalment, la classe havia d´organitzar-se en grups per a ampliar els seus coneixements llegint altres textos a la premsa i presentar les seues conclusions.

A partir de la lectura de diferents mitjans de comunicació, els alumnes del Parc Col·legi Santa Ana han aprés a lligar el passat amb el present i han descobert diversos conflictes del món actual per mitjà del treball en equip i l´ús creatiu i crític de les TIC, però el més important és que han gaudit aprenent.