Ressenya de la setmana

Max i els superherois ens presenta la història de Max, un xiquet fascinat pels superherois, passió que comparteix amb els seus amics i amigues. La seua preferida és, sens dubte, Megapower, una superheroïna forta i llesta com ningú. Es tracta d´una història familiar i tendra que ompli de fantasia la quotidianitat.

Les il·lustracions de Rocio Bonilla tenen un estil fresc i divertit. A més a més, estan plenes de detalls que conviden a explorar cada racó de la pàgina i a descobrir sorpreses amagades. Combinen, d´una banda, el colorit més suau dels espais quotidians i, d´una altra, la vivesa de les referències a l´art Pop i als còmics clàssics que acompanyen els dibuixos protagonitzats per la fantàstica Megapower. Aquesta obra ha resultat guanyadora del Premi al Llibre Infantil Millor Editat 2016 concedit per la Generalitat Valenciana, un guardó que consolida a Rocio Bonilla com una de les il·lustradores de referència en el panorama valencià.

'Max i els superherois'

Rocio Bonilla i Oriol Malet

Edicions del Bromera

ISBN: 9788490266977

Pàgines: 44

Preu: 15,95 euros