El CVC s'obri als joves escriptors i escriptores

El Palau de Forcalló de València, seu del Consell Valencià de Cultura (CVC), s´ha omplit de joves escriptors i escriptores amb motiu deel lliurament dels premis del concurs escolar literari «Gastronomia i Paisatge». Este premi forma part dels concursos que la màxima institució assessora en matèria cultural de les Administracions públiques valencianes organitza cada any per a la gent jove.

En este cas, i entre altres raons, perquè el Consell va considerar, en l´informe Sobre el territori i els seus paisatges, de l´any 2005, que el territori és el nostre principal patrimoni, perquè és l´herència principal que hem rebut i transmetrem. Igualment, i respecte a la Gastronomia, el Consell va organitzar en la seua seu, fa ben poc, en el mes de maig, la taula redona Cultura gastronòmica valenciana, en què es van debatre la situació i les principals oportunitats a les quals s´enfronta el sector.



En col·laboració amb les Corts

Els premis s´han organitzat en col·laboració amb les Corts s, que han estat representades per la vicepresidenta primera, Carmen Martínez, i la diputada Llum Quiñonero. El president del CVC, Santiago Grisolía, ha presentat l´acte, i el secretari de la institució, Jesús Huguet, ha llegit l´acta del jurat en què, un a un, ha anat citant els guanyadors del concurs, obert a tots els alumnes dels centres públics, concertats i privats, que estan cursant estudis d´ESO, Batxillerat i FP.

S´han premiat tres treballs per cada nivell d´ESO, i tres més per cada curs de Batxillerat i FP. I també els dos centres que han aconseguit el major nombre de treballs seleccionats, un per ESO i l´altre per Batxillerat i FP, que en este cas han sigut l´Institut públic d´Educació Secundària (IES) Rascanya de València per l´ESO i el complex educatiu privat Mas Camarena de Bétera per Batxillerat i FP.

Els premiats han rebut els càlids aplaudiments de professors, familiars, alumnes i representants de les institucions públiques que omplien la Sala de Plens, que s´ha quedat menuda una altra volta quan es tracta de lliurar els premis escolars. Grisolía ha agraït la presència de la comunitat educativa i ha convidat als presents a un vi d´honor als jardinets del palau.