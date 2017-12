La «Festa dels curts» arriba als centres educatius

L´Institut Valencià de Cultura ha organitzat «La Festa del Curt», que es celebra des del dilluns fins al divendres d´esta setmana, als centres educatius valencians que vulguen participar. L´objectiu d´esta activitat és promoure la difusió del curtmetratge valencià en centres de tots els nivells educatius.

Per a participar en «La Festa del Curt», els centres educatius han d´accedir a la pàgina web http://ivac.gva.es/foment/la-festa-del-curt/curts-festa, en la qual es pot trobar un llistat de curts de direcció o producció valenciana, classificats per gènere i per edat recomanada. D´esta manera, es pot triar el millor programa de curts per a l´alumnat, adaptat al temari o contingut d´una matèria, o bé a un programa més general per a tot el curs, etapa o centre. Tan sols cal triar els curts, demanar la clau d´accés escrivint a lafestadelcurt@gmail.com i comunicar quins seran els curts que es projectaran al centre escolar perquè arribe el material i poder projectar-los.

Els centres també poden participar en dos concursos. Un d´ells és un certàmen de vídeo per a l´alumnat de Secundària que té com a objectiu la implicació tant de l´alumnat com del professorat, mitjançant la realització d´un xicotet curt o vídeo d´una durada màxima de 30 segons i relacionat amb el món del cinema. També s´ha convocat un concurs de cartells per a alumnes de Primària, on el dibuix ha de ser el mitjà de comunicació d´una història audiovisual. Tant els cartells com els vídeos han d´estar relacionats amb els curtmetratges que haja triat projectar cada centre. La bases dels dos concursos es poden trobar en la web de la Direcció Adjunta d´Audiovisual i Cinematografia de l´Institut Valencià de Cultura.