Figures amb dues vides

El Naixement que hi ha submergit a l´Oceanogràfic està fet amb plàstic reciclat. Les figures són planes i amb molt de colorit, inspirades en les vidrieres de les esglésies. Per a elaborar-les, Rosa Montesa, la seua creadora, ha aplicat calor per fusionar diferents capes, ja que la cola afectaria els animals que viuen en l´aquari. Montesa tampoc ha utilitzat pintura, ha aprofitat el color original de les botelles de plàstic que ha utilitzat, totes PET.