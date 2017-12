Més de 2.200 estudiants, a la recerca d'una oportunitat laboral

La segona edició del Fòrum d´Oportunitats, organitzat per la Conselleria d´Educació, ha reunit un total de més de 2.200 estudiants a les tres capitals de província durant les últimes setmanes.

L´últim Fòrum d´Oportunitats es va realitzar els passats 13 i 14 de desembre al Palau de Congressos de València, on participaren 1.300 estudiants de graus formatius de centres de la província de València, 180 professors i 50 empreses.

L´objectiu d´estes jornades és augmentar les oportunitats d´integració en el mercat laboral de l´alumnat de Formació Professional i incrementar el nombre d´empreses que col·laboren en la modalitat dual de l´FP, i per a això 20 empreses presents a la província de València van fer entrevistes de treball reals entre els estudiants participants en el Fòrum.

En el transcurs de les jornades, a més, es duen a terme tallers interactius estructurats per famílies professionals, en què un expert i representants de les empreses del sector debatran sobre competències personals i professionals per a l´exercici dels diversos perfils laborals demandades, incloent-hi diverses simulacions, com per exemple, entrevistes de treball.

En concret, en les jornades de València tingueren més pes les famílies professionals d´Indústries Alimentàries; Electricitat i Electrònica; Comerç i Màrqueting; Hostaleria i Turisme; Informàtica i Comunicacions; Serveis Socioculturals i a la Comunitat; Sanitat, i Fabricació Mecànica.

D´altra banda, també es visualitzaren experiències de bones pràctiques per part dels centres educatius, així com ponències marc a càrrec de reconeguts agents involucrats en el procés de Formació Professional com són els representants d´empreses, les associacions i els organismes públics.

El Fòrum, cofinançat pel Fons Social Europeu, està dirigit a estudiants, direcció de centres i direccions d´estudis dels centres d´FP, així com a professionals i empreses. Es tracta, per tant, d´una gran oportunitat per a posar en contacte el teixit empresarial amb el món educatiu, i facilitar que estudiants, centres i empreses unisquen esforços per a millorar tant la formació com les oportunitats d´obtindre una ocupació adequada a esta.

Del total de 2.244 estudiants de la Comunitat valenciana que participaren en les jornades provincials, 1.300 ho feren a València, 400 a Castelló i 544 a Alacant. Quant al nombre de representants d´empreses, estigueren presents 132: 41 participaren a Alacant, 41 a Castelló i 50 a València.