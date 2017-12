Per Nadal, regala'ls el teu temps

Els contes són una necessitat vital per als xiquets i les xiquetes, bàsicament perquè la narració es dirigeix a l´oïda emocional. Quan un adult dedica part del seu temps a contar un relat a un infant, està mostrant-li, sense necessitat de dir-ho expressament, que el té en consideració, que el valora, és a dir, que l´estima. Per això, llegir-los cada dia és, més enllà d´un convencionalisme, un gest que convida a estretir relacions.

Totes les persones saben contar històries. No obstant això, hi ha qui necessita més hores d´entrenament. Per això, ara que s´acosta el Nadal, regalar un llibre adequat a l´edat del xiquet o la xiqueta a qui va adreçat sempre és una bona manera de fomentar l´hàbit lector.



Oferim-los cultura

Potser disposeu a la vostra prestatgeria de l´exemplar ideal per a fer un regal magnífic. Però, si no és el cas, sempre dóna bons resultats posar-se en mans d´un llibreter, perquè elles i ells no es limiten exclusivament a col·locar llibres i cobrar-los, sinó que estan capacitats per a recomanar-nos encertadament un títol i per a orientar-nos bé.

Alguns llibreters promouen clubs de lectura propis i reuneixen periòdicament lectors per a posar en comú opinions sobre novetats o títols destacats. Es tracta d´una esplèndida opció que permet conéixer gent interessant i descobrir noves motivacions de lectura. A més, en moltes llibreries podem assistir a tertúlies i a presentacions literàries. És una manera perfecta d´estar informats sobre noves lectures, així com d´accedir a un interessant catàleg d´activitats per a gaudir de la lectura durant el Nadal.

En definitiva, si durant la infància se´ls ofereixen contes que els fascinen, desitjaran, en l´edat adulta, continuar endinsant-se entre les seues pàgines perquè estaran segurs que en els llibres trobaran un bon recull d´històries apassionants.