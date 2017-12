Un portal de Betlem submergit en aigües tropicals

Els visitants de l´Oceanogràfic ja poden contemplar el pessebre submergit de plàstic reciclat que s'ha instal·lat en l'aquari amb aigües tropicals de la Sala Oval. Rosa Montesa ha sigut l'artista encarregada de crear i dissenyar este Naixement, amb el qual es vol fer un toc d'atenció per seguir conscienciant a reciclar els plàstics i contribuir, així, a no contaminar més els mars i oceans.

El pessebre compta amb la representació tradicional de la Verge Maria, San Josep i Jesuset, però també amb una infinitat de famílies de peixos, meduses i corals que els envolten. Les figures estan inspirades en les vidrieres de les esglésies, planes i amb molt colorit. La tècnica empleada per a la seua elaboració consisteix a aplicar calor al plàstic per fusionar les diferents capes, com si es tractés d'un puzle. L'artista pretén amb esta obra imitar al màxim la naturalesa intentant que les botelles, sense modificar el seu color original, cobrin vida.

Per a Rosa Montesa el plàstic reciclat és la matèria primera de tots els seus treballs. En esta ocasió s'han utilitzat, principalment, plàstics PET com botelles d'aigua, refrescs o barrils de cervesa de plàstic transparent. En cap cas s'han utilitzat elements químics com a pintura o cola, ja que no són aptes per conviure dins de l'aquari.



Tallers durant les vacances

Durant les vacances nadalenques, l´Oceanogràfic ofereix tallers per als visitants on els més menuts podran crear adorns nadalencs amb plàstics reciclats. Sota la direcció de Rosa Montesa, els xiquets i les xiquetes deixaran córrer la seua imaginació per crear meduses, papallones i cavallets de mar a partir de taps i botelles de plàstic als quals donaran forma i color per decorar l'arbre de Nadal. Els tallers amb aforament limitat tindran lloc en la pèrgola al costat de les tortugues d´Aldabra.

A més, este any, a la morsa Walrus, mascota de l´Oceanogràfic, s'unix el bebé beluga Kylu. Els més menuts de la casa podran gaudir de la seua companyia i fotografiar-se amb ells.

Finalment, el Pare Noel, que ja va encendre, de forma virtual, les llums nadalenques de les instal·lacions, tornarà a l´aquari el pròxim diumenge, vespra de Nadal, per submergir-se al costat dels peixos tropicals a l'Auditori Mar Roig i desitjar unes bones festes a tots els visitants.