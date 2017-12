Ressenya de la setmana

El llarg viatge de Nanuq ens conta la història de l´osset Nanuq que, obligat per la desaparició de sa mare, inicia un llarg viatge a través dels inhòspits paisatges de l´Àrtic. Al llarg del seu periple es troba amb els diversos éssers que habiten aquest territori gelat. És, en definitiva, un relat que transmet tendresa i estima per la natura. Precisament és aquest missatge de conscienciació el que el converteix en una lectura especialment recomanable per als xiquets i les xiquetes. A més a més, les il·lustracions de Toni Cabo són d´una bellesa i d´una senzillesa colpidores. Amb els seus colors i textures, transmeten els sentiments del protagonista, conduint així els lectors i les lectores fins a un final amb una sorpresa molt especial. Aquesta obra ha resultat guanyadora de la primera edició del Premi Internacional Enric Solbes d´Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, un guardó que forma part dels Premis Literaris Ciutat d´Alzira.

Alba Fluixà, col·laboradora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

El llarg viatge de Nanuq

Toni Cabo

Edicions Bromera

ISBN: 9788490267615

Pàgines: 38

Preu: 15.95 euros