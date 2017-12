Contes per il·lustrar la història de l'illa de Lamu

La il·lustradora valenciana Empar Piera, coneguda professionalment com Empargrafia, ha coordinat una iniciativa de micromecenatge solidària i engrescadora amb l'objecte d'editar un llibre de contes curts de tradició oral swahili de l'illa de Lamu (Kenya).

Durant mesos, la periodista Ana Mansergas, impulsora de l'ONG One Day Yes; Omar, fundador de l'escola infantil Twashukuru, i Empar Piera, han estat treballant colze a colze i recopilant relats de la tradició oral de l'illa de Lamu per tal que alumnes de l'escola els il·lustraren. D'aquesta forma els joves treballaren en l'aspecte plàstic els textos escollits i posaren en valor la seua pròpia cultura.

Els impulsors del projecte Pole Pole i altres contes swahili han aconseguit donar forma física a la cultura oral d'un poble a través de la posada en funcionament d'un projecte de micromecenatge que pretén promoure l'educació artística i creativa dels alumnes de l'escola Twashukuru i millorar la qualitat de vida dels xiquets i les seues famílies.

Aquell treball ha donat fruits, en concret s'ha editat un llibre de tapa dura d'unes 30 pàgines, aproximadament, que s'ha publicat en valencià, castellà, anglés i swahili. Els beneficis obtinguts de la venda de llibres revertiran directament en els alumnes de l'escola infantil Twashukuru i les seues famílies.