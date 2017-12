Esta innovadora proposta de gamificació del currículum ha cridat l'atenció tant de l'empresa que organitza la carrera com de ciclistes professionals

Per a un xiquet o xiqueta de 4t de Primària, amb entre 9 i 10 anys, haver de memoritzar com mana el currículum d'este nivell fins a 90 topònims de llocs, capitals, rius i muntanyes de la geografia d'Espanya que no coneix ni ha visitat mai, a més d'una tasca àrdua pot resultar un treball més que avorrit i poc interessant.

La forma tradicional d'abordar esta feina és enfrontar als menuts i menudes a l' horror vacui del mapa mut i repetir l'exercici una vegada i una altra fins que la majoria sàpiga localitzar les 50 capitals de província, les dues ciutats autònomes (Ceuta i Melilla), l'única de les 17 capitals autonòmiques que no es cap de província (Mérida), així com també els principals rius, serralades i cims de l'orografia espanyola.

Este treball repetitiu provoca que bona part de la xicalla es desconnecte de la classe a les primeres de canvi i, fins i tot, «genera molta ansietat entre l'alumnat més bo davant la por a cometre una errada», explica Juan José Garcia Navarro, mestre tutor dels 23 xiquets i xiquetes la de la classe de 4t A del col·legi públic d'Educació Infantil i Primària (CEIP) Pintor Sorolla de les Alqueries, a la Plana Baixa.

Garcia Navarro ha volgut este curs trencar amb tota esta rutina memorística en mobilitzar al seu grup a aprendre geografia a «colp de pedal» virtual mitjançant una innovadora gamificació basada en «La Vuelta» ciclista a Espanya.

Així, els 90 topònims que els estudiants han d'aprendre al llarg del curs els ha dividit en 16 etapes de cinc topònims cadascuna. Cada quinzena, es treballa una etapa (cinc indrets) que són acumulatius als treballats anteriorment, amb la finalitat d'arribar a aprendre's tots ells a final del curs.

La idea va sorgir d'una banda, per la dificultat que suposa per a l'alumnat aprendre's tota esta nomenclatura i la seua corresponent ubicació en un tema que sol tenir una durada d'entre 2 i 4 setmanes i, per un altre, amb la intenció d'aprofitar l'afició que existeix per gran part de l'alumnat de la classe pel que fa al ciclisme, el duatló, el triatló i la Bicicleta Tot Terreny (BTT).

A més, Unipúblic, l'empresa organitzadora i propietària de la vertadera «Vuelta» a Espanya, una vegada va conèixer la iniciativa, es va interessar per col·laborar en el projecte educatiu i ha fet arribar al centre educatiu una sèrie de regals de marxandatge de «La Vuelta», que les i els alumnes aconseguixen a mesura que van sumant punts amb els seus treballs, activitats i proves relacionades amb la geografia espanyola.

Per motivar a l'alumant, en esta puntuació també s'inclouen jocs i exercicis de les àrees de llengües (Valencià i Castellà), Matemàtiques, Socials i Naturals. L'actitud i el treball en grup també té premi.

Garcia Navarro ha adaptat les diferents classificacions de la carrera ciclista real als objectius didàctics i pedagògics que vol assolir amb esta proposta, com ara que cap alumne o alumna es despenje. D'esta forma no sol els millors escolars aconseguixen «badges» (medalles virtuals o físiques) que acreditaran les primeres posicions en el rendiment en cada matèria, sinó que ha transformat el mallot de la combativitat en una classificació especial amb la finalitat de motivar a l'alumnat que s'esforça per millorar en cada etapa.



Premi a la combativitat

El mallot roig de líder de la classificació general de «La Vuelta» és per l'alumne o l'alumna que més punts té, mentre que el verd de què té més punts en la volta del saber de l'escola de les Alqueries el lluix aquell o aquella que destaca en alguna de les dues llengües. El mallot del líder de la muntanya, blanc amb punts blaus, és per al que s'esforça en Ciències. El o la líder de la classificació combinada, que porta un mallot blanc, en esta versió educativa de la competició es qui més destaca en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

El mestre de les Alqueries, també ha dissenyat un mallot blau per premiar la seguretat en Matemàtiques i un mallot al millor equip cooperatiu per al millor conjunt i un premi per al guanyador o guanyadora de l'etapa a qui tinga una major puntuació conjunta en les classificacions de cada etapa.

Els menuts treballen en quatre grups, tres de sis i un de cinc, i han decidit reproduir els noms dels equips professionals de «La Vuelta», dibuixant els mallots en un full al mig de la taula. El joc el porten a terme tres vegades a la setmana durant un quart d'hora o 20 minuts de la classe de Ciències.



«Ajuda a un company»

Els punts que obtenen els utilitzen, com si de diners es tractaren, per a obtenir cartes que atorguen privilegis personals, com ara eixir el primer de la fila, tenir un càrrec de responsabilitat, començar a corregir o triar una activitat o exercici per a realitzar l'endemà, i també avantatges grupals com treballar amb música, jugar durant 10 minuts al «Xifres i lletres» o a jocs de càlcul mental o substituir alguna sessió d'estudi per una de lectura.

I, per a sorpresa del mestre, la carta estrela del joc que desitgen tindre tots els i les «ciclistes virtuals» és la d' Ajuda a un company o companya. Qui té esta targeta pot eixir en auxili d'aquell o aquella que no sap contestar a la pregunta del lloc per on passa «La Vuelta». «Açò permet crear un vincle molt guai i ajuda a cohesionar la classe», apunta Garcia Navarro. «L'experiència està sent molt positiva i el nivell de motivació ha augmentat de manera molt interessant del curs passat a este», conclou.