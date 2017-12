Les biblioteques escolars com a factor essencial en l'aprenentatge

Les biblioteques escolars són reivindicades pels docents com a ferramentes imprescindibles tant per a l'ensenyament com per a l'animació lectora. A pesar d'això, encara hui en molts centres educatius estan mal dotades o són pràcticament inexistents. Aquesta era la situació en 2011 de la biblioteca de l'IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva. No obstant això, gràcies a la dedicació dels professors de Valencià Paco Ybias i Francesca Ballester, la biblioteca compta a hores d'ara amb més de deu mil títols.

Titularen aquella experiència «La lectura ens fa lliures», un projecte que va començar amb la visita d'ambdós docents a l'IES l'Assumpció d'Elx, on el professor de Valencià Josep M. Asencio treballava l'animació lectora. Quan finalment es va aprovar el projecte, amb el suport de la Junta Directiva i l'AMPA, la biblioteca es va condicionar amb l'adquisició de llibres i mobiliari adequat, i amb la dedicació d'una zona per a les classes que es farien a la biblioteca i d'una altra per a ús comú.

Una vegada reformada, la biblioteca va obrir, i encara ho fa, a l'hora dels esplais per tal que tant l'alumnat com el professorat poguera anar-hi a llegir, estudiar, fer faena o prestar altres llibres. Entre 2011 i 2016 i en horari escolar, la biblioteca es va utilitzar per a fer classes d'animació lectora. Els alumnes de primer cicle d'ESO hi entraven en silenci i seien en el lloc assignat pel docent. Tot seguit, aquest posava una música relaxant mentre un alumne repartia els llibres als companys, i començaven a llegir. La norma bàsica de l'espai de lectura era que, si el llibre no t'agradava, sempre el podies canviar per un altre.

Les millores físiques i de contingut van ajudar a dinamitzar la biblioteca de l'IES Dr. Lluís Simarro, que en aquell moment va disposar una prestatgeria a l'entrada de la sala de professores i professors, on a hores d'ara s'ubiquen les novetats literàries que compra l'institut per als adults.