Més de 60 tortugues tornen al mar en 2017

La solta de tortugues després de ser recuperades a l'Àrea de Recuperació i Conservació Marina del Mar (ARCA del Mar) exemplifica de forma molt clara la missió de la Fundació Oceanogràfic, nascuda fa un any per aportar coneixement sobre el món marí i desenvolupar recerques que després puguen ser aplicades a les espècies estudiades.

El pla dóna notables resultats gràcies a la col·laboració inestimable dels pescadors valencians. A més dels ciutadans que telefonen a l'112, són estos professionals els que avisen de la captura accidental de tortugues i faciliten la seua recuperació immediata. També és fonamental el treball d'institucions com la Xarxa de Varaments (constituida per la Conselleria de Medi Ambient, l'Institut Cavanilles de Biodiversitat de la Universitat de València i la mateixa Fundació), de la Universitat Politècnica de València i de la Fundació Biodiversitat (del Ministeri de Medi Ambient).

En 2017 s'han retornat al mar més de 60 tortugues que van ser recuperades en aigües del litoral valencià i després ingressades a l'«hospital» de l'Oceanogràfic, gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium. Moltes d'elles sofrien danys ocasionats per la ingerència humana al món marí, encallades i danyades o embolicades en xarxes i plàstics, però, fonamentalment, capturades accidentalment en feines de pesca d'arrossegament o tresmall. També es comuna la síndrome de descompressió, amb embòlia gasosa, que gràcies al descobriment de l'Oceanogràfic pot ser tractada.

Algunes de les tortugues que s''han atés procedien d'Astúries, Murcia i San Sebastián i, addicionalment, s'han cuidat 16 cries del niu de Sueca, dins del projecte de Head Starting, quatre de les quals es van traslladar a l'aquari de Sevilla, en una cessió de sis mesos.



La festa de la tornada a «casa»

Cadascuna de les soltes de tortugues ha constituït en si mateixa un acte divulgatiu i de conscienciació sobre la importància de respectar estos animals i el seu paper dins del món marí. A més de mostrar els quelonis a l'ARCA del Mar, on s'expliquen els seus danys, al moment de deixar-los en la platja s'informa de les seues característiques físiques i dels efectes nocius dels plàstics.

L'Oceanogràfic porta estos actes públics, en realitat reivindicatius, per tot el litoral valencià com el de Calp, a principis de gener de l'any passat, en col·laboració amb l'Ajuntament; el protagonitzat per uns 150 alumnes de primària del CEIP Patacona; i la solta de cinc tortugues a Gandia, on participaren el consistori i Global Omnium. A més, la cort d'honor de la Fallera Major Infantil de València i empreses com Volvo Ocean Race, Carrefour, CCTV Center o Clarins també han recolzat estes accions.

Finalment, de forma destacada, dins del projecte Life Ip Intemares -el major projecte de conservació marina a Europa- deu tortugues que es van criar dins del Head Starting van tornar sanes al mar en El Saler, amb un emissor de senyal satèl·lit per a poder fer-les seguiment.