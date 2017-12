"À Punt generarà continguts que es poden treballar a les aules"

El conseller d'Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el president de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, han signat un conveni de col·laboració per a coordinar accions en matèria d'educació, cultura, divulgació de la investigació, potenciació del món de l'esport i la normalització lingüística.

Este conveni tindrà una vigència de quatre anys i gràcies a ell, segons el conseller Marzà, «À Punt omplirà de recursos les nostres escoles i serà altaveu per a crear públic cultural i per a promoure l'activitat esportiva». A més, el conseller assegura que «calia molt», ja que els mitjans de comunicació públics valencians «ajuden a reconfigurar un star system cultural i un altre esportiu propis i necessaris». «Fan de la nostra llengua una eina de comunicació normal i l'alumnat és partícip de diferents experiències en programes, així com generar continguts que es poden treballar de manera proactiva molt bé a les aules», pel que hi haurà una «retroalimentació».

Pel que fa al president de la CVMC, Enrique Soriano explica que l'acord «marca els camins que han de seguir els mitjans públics: el de la formació, la cultura i la innovació. Suposa, per tant, un punt de partida i un instrument de col·laboració que permet donar la màxima rendibilitat als recursos de la nostra comunitat», recalca.

D'altra banda, per a la directora general d'À Punt Mèdia, Empar Marco -que també estigué present a la firma del conveni-, «la signatura de l'acord és un pas important en la posada en marxa dels mitjans públics perquè representa un contracte amb la ciutadania». «Reafirmem el nostre compromís amb la comunitat educativa, amb els artistes, amb els esportistes, amb les tradicions i amb la memòria dels nostres pobles. També és una empenta a un dels nostres compromisos: ajudar a l'aprenentatge del valencià», explica Marco.

En este sentit, el conseller Marzà destaca la importància de la coparticipació de l'alumnat en la creació i l'accessibilitat als mitjans de comunicació públics: «ja ho estem comprovant amb programes radiofònics com el concurs 'Rosquilletres' i, alhora, als centres educatius es fan moltes experiències que poden farcir els mitjans de comunicació com és el cas del projecte 'L'Escola fa ràdio', que acabem de presentar a Castelló». D'altra banda, el conseller fa èmfasi en els referents mediàtics per als xiquets i les xiquetes valencians, no només per a gaudir a casa, sinó també per a treballar a l'escola. Per a això poden ser útils programes com «La Colla» i «Els bíters» de la web d'À Punt, on hi ha sèries infantils en valencià i en anglés, comenta Marzà.



Promoció de «Pilota a l'Escola»

El document que s'ha signat donarà també un impuls a la difusió de les programacions culturals del territori valencià. Es faran col·laboracions dels dos ens per a la promoció de l'audiovisual valencià en fires i mercats nacionals i internacionals, així com la compra de drets d'emissió per part de la CVMC de les produccions subvencionades per l'Institut Valencià de Cultura. Sense oblidar la retransmissió dels diferents premis de l'Institut Valencià de Cultura del món de les arts escèniques, la música i el cinema, i també de l'àmbit del llibre.

A través del conveni, els mitjans de comunicació públics autonòmics seran també un aparador per a difondre la riquesa patrimonial valenciana i els diferents espais museístics en diversos formats.

Pel que fa als esports, el conveni apunta al disseny de programació específica de promoció de l'esport base valencià de diferents modalitats esportives, tenint en compte també la perspectiva de gènere i donant a conéixer l'ampli elenc d'esportistes valencians de tot tipus de disciplines, que porten molt de temps invisibilitzats, apunten des de la conselleria. Tampoc s'oblidaran diferents projectes en què l'esport és una eina d'inclusió social.

En especial, destacarà la promoció de la pilota valenciana des del punt de vista esportiu, però també cultural, i projectes com «Pilota a l'Escola», que dóna a conéixer el nostre esport a l'alumnat valencià. Altres accions que es podran vore són «Esport a l'Escola» que acostarà als xiquets i xiquetes esports emnys mediàtics que no són tan practicats com els que solen acaparar la programació.

A l'acte de signatura - al qual també assistiren els secretaris autonòmics Miquel Soler i Albert Girona i el director general de política lingüística, Rubén Trenzano, Empar Marco, a més dels membres del Consell Rector de la CVMC- el conseller Marzà explicà que «ja s'ha trencat amb el silenci dels mitjans de comunicació autonòmics públics». «Les valencianes i els valencians ens ho mereixíem, la primera programació de la ràdio pública autonòmica i la web d'À Punt reflectixen la recuperació de moltes coses», apunta. En este sentit, el conseller comenta que «programes com 'Al ras', 'Plaerdemavida', 'Una habitació pròpia', 'L'Escoleta' o 'Territori sonor' ens submergeixen en grans pilars de difusió d'educació i cultura».