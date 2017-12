Quan aprendre s'esdevé un joc

Juan José Garcia Navarro, tutor de 4t A del Col·legi d´Educació Infantil i Primària (CEIP) Pintor Sorolla de les Alqueries, aposta per la gamificació o convertir l´aprenentatge en un joc. Així ho ha fet amb «La Vuelta» del saber que ha inventat per ensenyar geografia al seu alumnat. «És una manera de donar-li un interés a coses que els xiquets i xiquetes amb l´edat que tenen no ho veuen, ja que als seus 10 anys la majoria d´ells no ha viatjat lluny», apunta el docent.

A més, amb el sistema de premis dels jocs, el mestre subratlla que «els i les escolars veuen reconegut l´esforç que fan», donant-los un al·licient immediat per aprendre. Eixe reconeixement públic dels companys i companyes és un incentiu que reforça les ganes d´estudiar en els menuts i menudes.

Juan José explica que la idea de donar-li la volta a l´ensenyament de la geografia li va vindre al cap quan l´any passat el seu poble, Orpesa, va ser lloc d´eixida d´una de les etapes de «La Vuelta». «Se me va encendre la llumeneta», diu. Per esta gamificació el mestre d´esta escola de la Plana Baixa ha comptat amb la col·laboració d´Ana Gilabert i Paco del Pozo, docents d´Alacant, i de Toni Bernabeu, mestre de Múrcia.

Entre els beneficis de la gamificació, Garcia Navarro, constata que «alumnes que en una classe convencional es despengen o participen poc, amb el joc millora la seua motivació per aprendre».

Este plus de motivació fa, insistix el professor, que el procés d´aprenentatge dels topònims «siga molt més eficient que el tradicional mapa mut».

A més, l´alumnat aporta idees al projecte, detalla Garcia Navarro, com la proposta d´una alumna de quan «La Vuelta» que estan «corrent» arriba a un lloc que han visitat, pujar les fotos que tenen d´eixe indret al blog que la classe té al web «Mestre a Casa» de la Conselleria d´Educació.