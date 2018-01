Un CD per a difondre el nostre cançoner popular

El Nadal és temps de reunir-se amb la família, fer regals, llegir un bon llibre i afartar-se de menjar. Però tots sabem que unes autèntiques festes nadalenques han de tindre una banda sonora: les nadales tradicionals. Amb aquest propòsit, la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha elaborat el disc El Nadal del poble, que arreplega nadales tradicionals valencianes versionades per a l'ocasió per grups de folk i música tradicional actuals.

Quinze són els artistes i grups de música valencians que han participat en aquest disc, que ha sigut compilat pel crític musical Josep Vicent Frechina i que busca recuperar i difondre les nostres cançons populars per tot el territori valencià. Pep Gimeno 'Botifarra', Mara Aranda, Carraixet o Arrop i Talladetes són algunes de les veus que s'inclouen en el compacte.

El Nadal del poble, que forma part de les campanyes de difusió i promoció de l'ús del valencià impulsades per la Diputació de València, serà distribuït entre els més de 180 ajuntaments als quals la corporació provincial presta assistència lingüística, així com als consistoris que disposen d'agència AVIVA de promoció del valencià. No és la primera vegada que la Diputació de València dedica un CD al repertori nadalenc valencià: ja ho va fer amb Done'm l'asguilando! i Ara ve Nadal.

L'acte de presentació del projecte va comptar amb les actuacions d'Arrop i Talladetes, Trompa i Fil, Xavier de Bétera i Jonatan Penalba, que van interpretar les nadales que han gravat per a aquest treball, i tots els assistents van ser obsequiats amb un exemplar del disc.