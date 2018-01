La fallera major infantil i la cort tornen al mar a «Peineta»

Daniela Gómez, fallera major infantil de València 2018, i la seua cort d'honor, han participat en la solta d'una tortuga recuperada per l'Àrea de Recuperació i Conservació d'Animals del Mar (ARCA del Mar) de l'Oceanogràfic, gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium.

L'equip de la Fundació Oceanogràfic es desplaçà, la setmana passada, a la platja del Saler junt amb Daniela i les seues companyes per retornar al mar la tortuga número 350. El queloni de 15 quilos, procedent de Peníscola, va ser capturat accidentalment en feines de pesca a final de novembre. Un mes després i gràcies a les cures de l'equip de l'ARCA del Mar l'animal estava totalment recuperat.

Després de conèixer a la tortuga, Daniela i la seua cort han escoltat atentament l'explicació dels membres de la Fundació per saber què problemes presentava l'animal i quins tractaments ha rebut, així com la importància de la col·laboració i implicació ciutadana. Posteriorment, les xiquetes batejaran a la tortuga com «Peineta» i la deixaren a l'arena, des d'on s'endinsà al mar.