Ressenya de la setmana

Bru és considerat per tots, fins i tot per sa mare, un autèntic babau. De fet, un dia canvia l'únic porc que li queda a la família per uns fesols. Aleshores, la història es complica, perquè sense el porc encara eren més pobres. Per això, els creditors el denuncien per no pagar els deutes. El jutge, en assabentar-se de la història, tingué clar que Bru era un infeliç. No obstant això, els fesols tenien uns poders màgics. Sa mare li'ls preparà en una olla amb naps i bleda i, en menjar-se'ls, li eixí un pet colossal que destrossà la casa. I allò que semblava ser una desgràcia, li donà a Bru un poder que, ben administrat, li canvià la sort. Una vegada més, Carles Cano aconsegueix escriure una bona història atrevida i un poc gamberra que, amb el seu estil acostat a la narració oral, capta l'interés del lector. L'obra guanyà el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i té unes il·lustracions magnífiques de Paco Giménez.



josep antoni Fluixà