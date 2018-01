Un 88 % més d'ajudes per als projectes esportius dels centres educatius públics

La Conselleria d'Educació ha convocat les ajudes dirigides als centres educatius que realitzen projectes esportius que promoguen l'esport, l'activitat física i la salut fora de l'horari lectiu i que estiguen integrats en el projecte educatiu de centre durant el curs 2017-2018. Per a fomentar i impulsar estes activitats, així com per a permetre la contractació de tècnics qualificats, la Generalitat destinarà 470.000 euros, un 88 % més que les ajudes concedides l'any passat (250.000 euros).

Les ajudes s'han de sol·licitar abans del 31 de gener i poden fer-ho els centres educatius de Primària i Secundària sostinguts amb fons públics. En concret, la Conselleria destinarà als centres públics 370.000 euros i als concertats, 100.000 euros.

L'objectiu de les ajudes és implantar i desenvolupar programes d'esport, activitat física i salut en la formació dels joves. Des de la conselleria s'aposta per la pràctica esportiva com una de les eines més eficaces per al desenvolupament personal i social dels escolars, la millora de la salut i dels hàbits de vida, i la lluita contra el sedentarisme i el sobrepés. Entre les sol·licituds, es valorarà la participació del centre en els Jocs Esportius o en la campanya d'activitats nàutiques «A la Mar», el nombre d'alumnat implicat, i que els projectes potencien la igualtat de gènere, la inclusió i el joc net.