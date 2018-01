Una formació professional amb recorregut

L'IES María Enríquez de Gandia està en el mapa educatiu de la Comunitat Valenciana per ser l'únic centre valencià que impartix el Grau Mitjà de Tècnic d'Atletisme i un dels pocs de tota Espanya. En finalitzar este curs, eixirà la primera promoció d'entrenadores i entrenadors, ja que l'FP es posà en marxa en 2016-17. A més, per a 2018-19 s'implantarà també la titulació superior perquè estos, i altres alumnes, completen els seus estudis postobligatoris.



El centre de Gandia es va animar a oferir estos estudis, a més de l'FP d'informàtica ja implantat, arran dels canvis normatius dels últims anys que han regulat els estudis esportius i permeten que s'implanten als centres públics, no només en les federacions i de manera privada. A més, sobretot a la Safor, hi ha una alta demanda i poca oferta d'estudis d'este àmbit. «Estem oferint una varietat que feia falta a la comarca. Vam detectar que a molts dels nostres alumnes els agradava l'esport, però, tot i tindre bones notes, es quedaven fora d'un FP de règim general que s'oferta a un municipi proper...», apunta Lucía Defez, vicedirectora de l'IES María Enríquez. De fet, la resposta ha sigut positiva i el primer curs eren 17 alumnes, malgrat que el cicle és una novetat. «Hi ha un perfil d'alumnat molt variat. Tenim gent un poc més major que fa atletisme o té inquietud per l'esport, però també professionals com fisioterapeutes i joves que continuen amb els seus estudis i són el perfil habitual de qualsevol altre FP; està molt compensat», assegura l'entrenador.

Pili Vázquez és atleta des de fa 13 anys i, entre altres coses, medallista en els campionats d'Espanya juvenil, júnior i promesa. També és alumna i considera l'FP com «un complement». «M'agradaria treballar d'altra cosa, però com entenc molt d'atletisme també voldria portar un grup d'atletes», afirma. A ella, que està en segon del cicle mitjà, estos estudis li servixen per a posar-se en l'altra banda, la de l'entrenador. «Penses que ho saps tot per ser atleta, però és completament diferent; he aprés molt», reconeix.

Junt amb Pili Vázquez, un altre company de classe és Luis Salort, actual rècord nacional de 60 metres tanques sub-20. Per al jove, també medalla de bronze en l'Europeu júnior, l'FP «obri les portes a la universitat en tres anys», per això també té pensat fer el mòdul superior el curs que ve. I és que, Andrés Denia explica que al ser estudis considerats de règim especial, «la càrrega horària no és tan gran» i per a facilitar els estudis a l'alumnat, han decidit concentrar el nivell superior en només un curs. Per això, Luis Salort afirma que és «una molt bona ocasió».

«M'ha sorprés molt els tipus d'entrenaments diferents que hi ha, com es preparen i tot el que s'ha de tindre en compte», afirma Luis Salort.

Malgrat tindre diversos atletes en el grup -l'atletisme enganxa, diuen- Andrés Denia assegura que l'alumnat no ha de tindre determinades aptituds físiques per cursar els estudis-. «No s'ha de perdre mai la perspectiva de què estàs formant a tècnics, no a atletes. No necessàriament un tècnic ha de tindre la capacitat d'un atleta d'èlit. És important que coneguen o practiquen exercicis, però no és necessària una certa condició física», especifica el professor.

Raúl Manzano és fisioterapeuta i cursa el grau mitjà perquè «sempre està bé vore l'esport des de dins», el que «ajuda molt per a poder decidir els tractaments terapèutics de les lesions dels esportistes», assegura. «És un ambient molt familiar i aprens moltes coses», destaca del grup.

El Grau en Tècnic d'Atletisme possibilita treballar en escoles, clubs, centres, federacions i patronats esportius; a més de ser monitor d'activitats extraescolars. A diferència de les titulacions de règim general, l'alumnat té un període de pràctiques tots els cursos. Tanmateix, cada curs és terminal i el centre pot emetre un certificat amb valor en l'àmbit laboral. «S'ha establit un paral·lelisme entre les titulacions federatives que ja existien i les noves. El primer curs de grau mitjà correspon al que era monitor nacional d'atletisme; el segon a entrenador de club, i el grau superior a entrenador nacional d'atletisme», detalla Denia. «Abans era una titulació que no s'exigia encara que ho posara la llei, però ara que existix, sí es demanarà, tant en l'àmbit públic com en el privat», avisa l'entrenador.