L'avió roquer «visita» el llac viu de l'aquari valencià

El llac viu de l´Oceanogràfic presenta una extensió d´aigua dolça en la qual es pot trobar una àmplia varietat d´aus aquàtiques. El procés de naturalització del llac fa que esta instal·lació atrega diferents espècies d´aus, que la visiten des de diferents llocs, com l´avió roquer (Ptyonoprogne rupestris).

Es tracta d´una xicoteta au de la família de les orenetes que nidifica en penya-segats i cingles rocosos de les muntanyes valencianes i a l´hivern s´acosta a zones litorals per alimentar-se d´insectes, ja que en estes zones les temperatures són més suaus i poden trobar aliment.

És per això que durant estes setmanes es pot observar un bon grup d´avions roquers dins de l´Oceanogràfic alimentant-se d´uns invertebrats coneguts com a efímeres. Es tracta d´uns insectes de la família dels efemeròpters el nom dels quals indica que la seua vida adulta és molt curta. La seua fase de nimfa és aquàtica i pot durar diversos mesos. No obstant això, la fase adulta alada dura molt poc i és la que aprofiten els avions per capturar-los al vol.

Els avions roquers són grans acròbates i es pot observar molt bé com realitzen espectaculars girs i picats per alimentar-se de les efímeres en vol. D´ací a uns mesos, a l´inici de la primavera, els avions roquers tornaran a les seues zones de cria fins que en la propera tardor-hivern tornen de ben segur.