L'Oceanogràfic prova els sensors que revolucionaran la investigació dels oceans

L´oceanògraf portugués reconegut mundialment, Carlos Duarte, impartirà el dimarts 30 de gener la conferència «Una nova aproximació a l´observació de l´oceà» a l´Auditori Mar Roig de l´Oceanogràfic de València, dins del taller internacional de treball que dirigirà amb tot el seu equip del Centre de Recerca Mar Roig, de la Universitat Rei Abudllah de Ciència i Tecnologia (Kaust, en les seues sigles en anglès) d´Aràbia Saudita.

En este taller internacional, que es desenvoluparà des del dilluns 29 de gener al divendres 2 de febrer, també participarà un grup internacional de científics i tecnòlegs,per donar a conèixer el projecte Caase, una nova generació de sensors que provaran amb els animals allotjats en l´Oceanogràfic. Amb esta nova eina de monitoratge fisiològic, etològic, ambiental i ecològic es pretén formar el Big Data dels oceans i la seua biodiversitat.

L´actual revolució dels sensors permetrà canviar la forma d´investigar l´oceà, fins ara realitzada amb mostrejos regulars o a l´atzar. Amb el projecte Caase, es dóna el salt al món marí, ja que amb el desenvolupament de nou sensors per a animals marins es podran recollir infinitat de dades de l´oceà en tota la seua dimensió i tal com ells ho perceben i ho viuen.

«A través d´este desenvolupament pretenem no només accelerar la nostra capacitat d´observar i detectar els canvis en l´oceà, sinó també comprendre com les activitats humanes impacten sobre els animals marins», explica Duarte, mereixedor de molts reconeixements internacionals, entre ells el premi Jaime I (Protecció del Medi ambient) de 2009.

L´aplicació d´estos sensors, cada vegada més avançats quant a potencial de detecció i transmissió de dades, així com a la seua aplicació sobre un ampli espectre d´espècies marines permet, en funció dels seus hàbitats i comportaments, tindre accés a entorns fins ara inassolibles tècnicament i econòmicament amb les tecnologies convencionals.

Igualment, el fet de poder instal·lar-los en espècies exposades a pressions antròpiques sobre els seus hàbitats i poblacions, aportaria una informació valuosíssima sobre com sofrixen i viuen estes circumstàncies, tant en la seua salut, com en el seu comportament i sistema ecològic.

Un grup multidisciplinari

L´equip que dirigix actualment el que va ser líder de l´expedició d´observació oceànica més ambiciosa fins ara realitzada, la Malaspina de 2010, inclou líders mundials en l´àmbit de sensors, alguns dels quals participaran, al costat de Carlos Duarte, en el fòrum del dia 30 a l´Auditori Mar Roig de l´Oceanogràfic. Entre altres, estarà Rory P. Wilson, responsable del Laboratori sobre el Moviment Animal de la University Swansea, que explicarà com són les eines que es poden aplicar a tot tipus d´animals marins, des de taurons, mamífers marins o aus i detallarà algunes dades extraordinàries sobre animals que fins ara són un enigma. També estarà present Muhammad Mustafa Hussain, professor d´Enginyeria elèctrica en la Kaust, que mostrarà l´etiqueta sensorial muntada en un cranc nedador (Portunus pelagicus) que és capaç de registrar de forma contínua la profunditat, la temperatura i la salinitat dins del dur ambient oceànic.

Per la seua banda, el doctor Mark Meekan, principal científic sènior de recerca de l´Australian Institute of Marine Science, parlarà sobre el tauró balena (Rhincodon typus), espècia que ha arribat a ser tan gran i pot arribar a ser-ho més encara en el futur gràcies a la seua manera d´alimentació que ha desenvolupat i a la seua capacitat per mantenir la temperatura corporal estable i alta.

El taller de l´Oceanogràfic, (aquari gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium) inclourà diverses trobades de treball amb els professionals del centre -investigadors, conservadors, ensinistradors...- i amb el món acadèmic. Tanmateix, aportarà conclusions en l´última jornada, el divendres, dia 2 de febrer.