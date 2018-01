Proves d'accés, el pròxim 19 de gener

Per a poder cursar el Grau Mitjà en Tècnic d´Atletisme, els alumnes de més de 17 anys que no tenen el graduat en ESO han de presentar-se a una prova d´accés; igual que els majors de 19 anys sense el títol de Batxillerat que vulguen accedir al nivell superior. Estes proves es realitzaran el pròxim 19 de gener i el termini d´inscripció finalitza hui. L´FP de l´IES María Enríquez és un dels huit títols de tècnic esportiu que s´impartixen en els centres públics de la Comunitat Valenciana. A més del de Gandia sobre Atletisme, també hi ha altres dedicats al bàsquet en Castelló; al futbol en Alacant i Cheste; al busseig esportiu en Dénia; a l´esgrima en Cheste i a Salvament i Socorrisme a València