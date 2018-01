Quan la música en valencià esdevé un recurs didàctic

Cada primavera se celebren les tradicionals Trobades d'Escoles en Valencià. Al voltant d'aquestes festes per la llengua, Escola Valenciana va crear l'any 2006 el projecte La Gira, destinat a l'alumnat de Secundària, Batxillerat i universitats. Es tractava d'ampliar l'oferta de les trobades escolars a l'àmbit juvenil i de potenciar un circuit estable amb infraestructures de qualitat i amb la possibilitat de promocionar els músics i cantants en valencià per tot el territori.

Ja han passat més de 10 anys des d'aquell primer circuit en el 2006 i des d'Escola Valenciana es van plantejar fer un pas més enllà amb el repte següent: què podien fer perquè l'alumnat de les escoles i els instituts coneguera els grups i artistes de música popular en valencià, escoltara la seua música i la interpretera adaptant-la al seu nivell escolar? La resposta va ser «La ruta didàctica» per als docents.

«La ruta didàctica» comprén una selecció de 10 cançons, incloses en les 225 que ofereixen els 10 discos de La Gira, representatives dels diferents estils de la música popular (des del rock dur, el pop o la cançó d'autor, fins al jazz, el reggae, l'ska, la dansa valenciana o la música electrònica) amb la doble intenció de conéixer la música moderna en valencià i de treballar la competència lingüística a través de les cançons.

«La ruta didàctica», realitzada per Elena Baviera Moreno, Jacqueline Chacón Almudéver i Juan Antonio Pérez Pardo, està pensada per a poder ajudar els docents a utilitzar la cançó popular en valencià com a recurs didàctic per a treballar les competències clau, atendre els diferents tipus d'intel·ligències i treballar per projectes i per equips, i potenciar així l'autonomia, la responsabilitat i l'emprenedoria. Escola Valenciana ja ha repartit vora 250 memòries USB amb aquest recurs didàctic que podrà aconseguir-se pròximament a través d'Escola Valenciana.